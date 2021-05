ESTRAZIONE MILLION DAY/ Saranno numeri vincenti quelli di oggi 9 maggio 2021? Scopriamolo!

I numeri vincenti del Million Day di oggi, domenica 9 maggio 2021, sono finalmente disponibili. Puntuale come sempre, l’estrazione si è tenuta alle 19:00, regalandoci una nuova cinquina che racchiude tutte le speranze dei tanti giocatori che tentano la fortuna. L’obiettivo principale è ovviamente il 5 che vale un premio di un milione di euro, ma attenzione alle altre categorie di vincita. Pensiamo al 4, con cui si può vincere mille euro con una giocata singola. Si scende a 50 euro per il 3, mentre ci si deve accontentare di due euro per il 2. Non dimenticate di controllare la vostra giocata anche in ricevitoria o sui canali ufficiali online del Million Day, a partire dalla app My Lotteries. E non perdete la schedina, che è fondamentale per riscuotere le vincite più importanti. Come avete facilmente intuito, sono diverse le accortezze da tenere quando arriva il momento della verità. Ora però lasciamo parlare i numeri vincenti del Million Day… (agg. di Silvana Palazzo)

MILLION DAY, NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Mentre si avvicina il momento della verità, quello dell’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, possiamo dare uno sguardo alle statistiche. Così è possibile scoprire, ad esempio, quali sono quelli che non vengono estratti da più tempo e quelli più frequenti. Partiamo dai ritardatari. Al primo posto c’è il 48 assente da 42 estrazioni, il 33 invece manca da 37 appuntamenti, sono 32 invece per il 26. Fuori dal podio il 17, che manca da 23 concorsi, sono 21 per il 37 e il 2. A seguire il 13, che è a quota 20 estrazioni di ritardo. La top ten si completa con 38, 43 e 25 rispettivamente spariti da 18, 17 e 15 concorsi. E ora passiamo ai numeri frequenti. Primo posto per 27 con 47 estrazioni, sono 43 per il 50 e il 2. Una in più del 46. A seguire 29 e 16 con 41 estrazioni, una in più del 21. A completare in questo caso la top ten ci pensa una terna di numeri formata da 51, 41 e 17 che hanno accumulato 39 estrazioni. (agg. di Silvana Palazzo)

NUMERI FORTUNATI OGGI? NON RESTA CHE ATTENDERE L’ESTRAZIONE DEL MILLION DAY

Estrazione anche di domenica al Million Day: non c’è sosta per questo gioco. Anche oggi, 9 maggio 2021, va in scena la caccia ai numeri vincenti che potrebbero valere un premio di un milione di euro per colui che sarà in grado di centrare la combinazione fortunata. Per molti giocatori questo è un weekend in zona gialla, quindi c’è la voglia di distrarsi dopo un periodo di restrizioni e sacrifici, ma c’è chi comunque non rinuncia a questo appuntamento. Quindi, ci si organizza come meglio si può in vista dell’estrazione che è in programma come sempre alle ore 19:00. E magari sarà oggi il giorno in cui si aggiornerà la graduatoria dei vincitori.

Per ora la vincita milionaria manca da aprile, per la precisione dal 19, quando con una giocata a sistema ridotto una persona a Crispiano, in provincia di Taranto, è riuscita a laurearsi 164esimo giocatore milionario grazie al Million Day. L’auspicio, dunque, è che oggi arrivi il 165esimo…

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE GIOCATE POSSIBILI

Qualcuno si starà chiedendo cosa vuol dire sistema ridotto, quello con cui è stata conquistata l’ultima vincita milionaria al Million Day, soprattutto chi si approccia per la prima volta a questo gioco. Ebbene, è una delle modalità di gioco previste. Il sistema ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole (6 numeri = 2 giocate, 7 numeri = 3 giocate, 8 numeri = 5 giocate, 9 numeri = 10 giocate) componibili con i numeri selezionati. Discorso diverso per il sistema integrale, che invece sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati. Queste due giocate rientrano nelle giocate sistematiche del Million Day. Ce ne sono poi altre due. La più nota, singola, che consiste nella compilazione di una schedina con 5 numeri. Poi c’è quella plurima, che invece consente di inserire in una schedina più giocate singole, ognuna composta da 5 numeri.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 9 MAGGIO 2021

1 – 6 – 20 – 27 – 30

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



