ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti: combinazione di oggi 9 marzo 2021

E’ arrivato finalmente il momento di scoprire quali sono i nuovi numeri vincenti di oggi, martedì 9 marzo 2021, del Million Day che potrete consultare in fondo alla pagina. Celebreremo il 154esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica o bisognerà attendere ancora qualche giorno? In attesa delle verifiche delle vincite, ricordiamo che sono previsti dei premi secondari…

Con quattro numeri indovinati sui cinque estratti, il premio è di 1.000 euro. Con tre numeri su cinque il premio è di 100 euro, mentre con due numeri ci si mette in saccoccia 2 euro. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per l’estrazione del Million Day di mercoledì 9 marzo 2021. (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 9 MARZO 2021

3 – 24 – 49 – 50 – 53

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE MILIONARIO?

Prosegue senza sosta la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: alle ore 19.00 si terrà l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, martedì 9 marzo 2021. Prendere parte al gioco targato Lottomatica è facilissimo: è possibile giocare fino alle ore 18.45 in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries.

Siamo alla ricerca del 154esimo vincitore della storia del gioco a premi: ricordiamo che l’ultima maxi-vincita è stata registrata al Sud grazie ad una giocata singola da 1 euro. Anche seguire l’estrazione del Million Day è semplicissimo: diretta in programma su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

Continuiamo il nostro viaggio nell’universo del Million Day e andiamo a scoprire quali sono le principali statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 52, latitante da 46 estrazioni. Non si hanno notizie del 13 da 41 giorni, mentre 17 manca all’appello da 29 concorsi. Il 26 non rientra nella combinazione vincente da 27 turni, mentre l’8 è assente da 25 giorni. Segnaliamo infine il ritardo del 2, out da 24 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: primo posto condiviso da 46 e 51 con 43 estrazioni. Subito dietro con 42 estrazioni troviamo 20 e 40, mentre sono tre i numeri con 41 estrazioni: paliamo di 17, 37 e 55.

