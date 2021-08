Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi domenica 1 agosto 2021

OGGI NUOVA ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI MILIONARI

La corsa del Million Day prosegue con una nuova estrazione oggi, domenica 1 agosto 2021. Tra non molto conosceremo i nuovi numeri vincenti e scopriremo se abbiamo un nuovo milionario (o più). Non sarebbe male per voi che aspirate ad una grande vittoria, non sarebbe male neppure per le statistiche. Finora sono 178 i milionari grazie a questo gioco. L’ultimo è stato baciato dalla fortuna in Sicilia, in particolare a Palermo, dove venerdì 23 luglio il fortunato ha trionfato con una semplice giocata singola da un euro. Sì, avete capito bene: con un euro è stato vinto il montepremi di un milione di euro.

Oggi potreste essere voi a fare festa, a prescindere dalla giocata che scegliere di fare per partecipare all’estrazione di oggi dei numeri vincenti. Noi ci faremo trovare pronti a raccoglierli per proporveli il prima possibile, così da consentirvi una rapida verifica delle vostre giocate al Million Day.

I NUMERI RITARDATARI DEL MILLION DAY

In attesa che arrivi il momento della verità con l’estrazione dei numeri vincenti del MillionDay, approfondiamo le statistiche, che ci regalano spunti interessanti. Nello specifico, ci sono i numeri ritardatari che potrebbero regalare qualche colpo di scena. Partiamo dalla vetta, con il 49 che ha accumulato 53 estrazioni di ritardo. Più distaccato al secondo posto il 13 a quota 45 estrazioni. Sono 42 invece per il 25, che di conseguenza si piazza al terzo posto.

Fuori dal podio il 44 con 36 estrazioni di ritardo, una in più del 24. Invece il 37 ne ha accumulate 29 ed è più avanti rispetto al 6 che invece è a quota 22. Sono 20 invece per il 38, mentre la top ten dei numeri ritardatari del Million Day si completa con una strana coppia. Quella formata dal 51, che di estrazioni di ritardo ne ha accumulate 19, e il 35, che invece per ora è fermo a quota 17 concorsi del Million Day per quanto concerne sempre i ritardi.

ECCO I NUMERI ESTRATTI DEL MILLION DAY 1 AGOSTO 2021

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

