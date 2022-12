Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 11 dicembre 2022

Oggi, domenica 11 dicembre 2022, le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay tornano con i loro numeri vincenti. Dopo le vincite verificatesi nel mese di novembre in provincia di Milano, più precisamente a Basiglio (un milione di euro agguantato da uno scommettitore con una giocata plurima), e lo scorso 6 dicembre a Modena (100mila euro conquistati con l’opzione Extra), la buona sorte si rivelerà generosa nei confronti dei giocatori? Lo scopriremo dopo le 20.30, ora designata per le attività di sorteggio (si potrà effettuare la propria puntata sino alle 20.20, mentre dalle 20.35 in avanti si concorrerà per le estrazioni del giorno seguente).

Non dimenticate che, a prescindere da quali siano i cinque numeri del Million Day nei quali abbiate scelto di riporre la vostra fiducia, questi possono essere riutilizzati per partecipare a un secondo sorteggio di cinque numeri (Extra MillionDay), tratti dai rimanenti 50 non estratti in prima battuta. Infine, occhio anche alle tipologie di giocata che potrete scegliere: la singola, la plurima e la sistemistica.

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI DEL MILLION DAY

La classifica dei numeri frequenti del Million Day, vale a dire quelli che si palesano con maggior continuità in occasione delle estrazioni, rappresenta uno spunto prezioso e indicativo per chi si accinge a effettuare la propria giocata, nel tentativo di pronosticare i numeri vincenti del giorno. Leggiamola, dunque, assieme: al primo posto si fa largo il 9 (46 apparizioni), alle cui spalle resistono il 53 e il 30, che di presenze ne hanno raccolte 41. A seguire, poi, spicca il tandem composto dal 20 e dal 2 (40).

Passando invece ai numeri frequenti dell’Extra MillionDay, in vetta alla graduatoria si ergono il 32 e il 5 (36 estrazioni), tallonati dal 44 e dal 19 (33) e dal 22 (32). A questo punto, non resta che attendere le 20.30 per scoprire se i sorteggi odierni contribuiranno alla riscrittura di tali gerarchie, che peraltro non sono le uniche consultabili per ingannare l’attesa: esistono, infatti, anche quelle inerenti ai numeri ritardatari dei due concorsi…

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI DEL MILLION DAY

Anche la classifica dei numeri ritardatari del Million Day può celare al suo interno indicazioni imprescindibili per chi vuole provare a indovinare i cinque numeri vincenti del concorso odierno affidandosi interamente al proprio intuito, senza ricorrere a schedine precompilate o a combinazioni elaborate casualmente dal sistema. In tal senso, vi diciamo che in cima alla top five dei ritardatari vi è il 44, latitante da 45 estrazioni. In seconda posizione c’è il 24, che ha sin qui accumulato 37 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 33 (30), seguito dal 12 e dall’1 (28).

Adesso è tempo di volgere lo sguardo ai ritardatari dell’Extra MillionDay, che, come suggerisce il loro nome, sono quei numeri che da più tempo non si manifestano in ambito concorsuale. Nella posizione di vertice si trova il 29 (40 turni di ritardo). Dalla seconda piazza in poi, individuiamo il 9 (36 assenze), il 54 (26) e, infine, il tandem composto dal 21 e dal 3 (25).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 11 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 11 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











