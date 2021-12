NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 12 dicembre 2021: cinquina fortunata?

La parola passa finalmente ai numeri vincenti del Million Day. Sono freschi di estrazione e stanno per dirvi se con la vostra giocata avete vinto un milione di euro, uno degli altri premi minori o se invece dovrete ritentare la fortuna in un’altra occasione. Ma siccome siamo positivi e fiduciosi, allora vi ricordiamo anche cosa fare per riscuotere una vincita di una giocata online, perché sono previste modalità diverse. Le vincite di fascia bassa, con importo pari o inferiore a 10.500,00 euro, al lordo delle ritenute di legge dell’8 per cento, sono accreditate sul conto gioco e quindi possono essere incassate con un prelievo tramite uno dei metodi consentiti dallo stesso. Se invece la vincita è di fascia alta, bisogna fare apposita richiesta di riscossione presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l’Ufficio Premi IGT Lottery SpA di Roma presentandosi con documento di identità del titolare del conto di gioco e codice fiscale dello stesso, ma servirà anche l’ID giocata, il codice univoco che identifica la combinazione giocata vincente e che si trova nel dettaglio giocata. (Agg. di Silvana Palazzo)

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 12 DICEMBRE 2021

15 – 23 – 42 – 44 – 46

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SCOPRI I NUMERI RITARDATARI DEL MILLION DAY

In attesa dei numeri vincenti del Million Day di oggi, domenica 12 dicembre 2021, diamo uno sguardo alle statistiche. Soffermiamoci in particolare sui numeri ritardatari così, se compaiono sulla vostra giocata odierna, dovrete sperare che facciano la loro apparizione nel concorso odierno. Al primo posto c’è il 4 che manca da 39 estrazioni, sono 32 invece i ritardi per il 22. Al terzo posto di questa graduatoria troviamo il 43 che invece di assenze ne ha collezionate 30. Passiamo al gruppone fuori dal podio. Il 36 e il 29 non si vedono da 22 estrazioni del Million Day. Invece sono 21 per il 33. Passiamo al 10 che invece non si va federe da 18 appuntamenti, uno in più comunque rispetto al 45 e al 20. A completare la top ten dei numeri ritardatari del Million Day ci pensa il 19 che è assente da 16 estrazioni. Tra poco scopriremo se sarà ancora così o se questa classifica verrà scombinata dai numeri vincenti di oggi del Million Day. (agg. di Silvana Palazzo)

MILLION DAY, SARANNO ESTRATTI NUMERI FORTUNATI?

Se ogni ora è quella giusta per giocare al Million Day, allora potete provvedere subito per partecipare all’estrazione di oggi, domenica 12 dicembre 2021. Questo gioco, infatti, non si ferma neppure la domenica. Nessun riposo per la dea bendata, potete farlo voi in questa giornata di maltempo generale. La speranza è che illuminino davvero la scena i numeri vincenti con una bella vincita di un milione di euro. Questo è, infatti, l’importo massimo che si può vincere indovinando la cinquina fortunata. Un gran bel modo non solo per chiudere l’anno, ma per cominciare quello nuovo.

Meno pensieri, la maggior parte dei quali dedicati a come spendere o investire l’eventuale vincita. Allettante, vero? Ma al Million Day si vince anche attraverso altre categorie. Si può ottenere un premio, seppur minore rispetto a quello massimo, indovinando 4, 3 o anche 2 numeri vincenti. Quindi, massima attenzione in fase di verifica della vostra giocata.

COME GIOCARE ONLINE AL MILLION DAY

Per iniziare a giocare al Million Day si può scegliere uno tra i rivenditori autorizzati e aprire un conto gioco. Resta ovviamente possibile effettuare la propria giocata in ricevitoria, ma se non avete voglia di uscire o non potete, allora potete ripiegare sulla giocata online e non rinunciare all’estrazione. Se invece siete già titolari di un conto gioco, non dovete fare altro che accedere al sito del rivenditore autorizzato, effettuare l’accesso con i dati del proprio account e iniziare appunto a giocare.

A tal proposito, vi ricordiamo che è possibile giocare sia da PC che da dispositivi mobile tramite il sito o scaricando l’apposita applicazione My Lotteries. Vi ricordiamo che potete giocare solo se maggiorenne. Poi ci sarà da attendere il momento della verità, con l’estrazione dei numeri vincenti Million Day alle ore 19:00 e la verifica delle proprie giocate nella speranza che siano vincenti e possano regalare un bel milione di euro.



