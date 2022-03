Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 13 marzo 2022

MILLION DAY, ESTRAZIONE DI OGGI 13 MARZO 2022

Oggi, domenica 13 marzo 2022, va in scena un’altra estrazione del Million Day, i cui numeri vincenti potrebbero regalare una gioia inaspettata e, soprattutto, milionaria a uno o più fortunati scommettitori, consentendo loro di mutare radicalmente le proprie esistenze e di affrontare con maggior serenità economica i mesi e gli anni a venire. Lo svelamento dei “fab five” avrà come sempre luogo alle 19 e non mancherà di trovare spazio all’interno di quest’articolo, per mezzo del servizio di aggiornamento a cura dalla redazione de “IlSussidiario.net”. Rammentiamo, peraltro, la possibilità di assistere alla diretta dell’estrazione presso le ricevitorie di tutta Italia, sul sito internet www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, si può consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Si è aperta, nel contempo, la caccia al milionario numero 207 nella storia del Million Day. L’ultima vincita in ordine cronologico è decisamente recente e si è registrata a Ciampino, in provincia di Roma, giovedì 10 marzo per mezzo di un sistema integrale. Soltanto pochi giorni prima il milione di euro era stato agguantato da uno scommettitore di Volpiano (Torino), bravo a centrare la sequenza esatta con una giocata singola da un euro. Le altre quattro vincite del 2022? Eccole enumerate di seguito: il 22 febbraio scorso, a Martano (Lecce), per effetto di una schedina plurima da 5 euro un giocatore si è aggiudicato il milione di euro. Prima ancora, la combinazione milionaria ha reso felice una persona di Abano Terme, in Veneto (11 febbraio), uno scommettitore di Milano (7 febbraio) e un giocatore di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria (21 gennaio).

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 13 MARZO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

QUALI NUMERI GIOCARE AL MILLION DAY? LE CLASSIFICHE DEI FREQUENTI E DEI RITARDATARI

In attesa di scoprire la cinquina vincente del Million Day di oggi, domenica 13 marzo 2022, vale la pena concedersi un breve giro di perlustrazione di quelle che sono le statistiche abbinate a questa lotteria, focalizzandosi in modo particolare sui numeri frequenti, ovvero quelli che si palesano con maggior continuità. In vetta a questa speciale classifica si trova il 28 con 45 estrazioni, tallonato dal 50 (43) e dal 30 (42). Il terzetto di testa è seguito quindi dal 55, dal 41 e dal 27 (41). A chiudere la top ten sono il 53 (40) e il tris composto dal 18, dal 3 e dall’1 (39).

Fra i numeri ritardatari del Million Day scopriamo invece che, al primo posto della graduatoria, c’è il 29 (35 assenze), cui seguono, nell’ordine, il 51 (32) e l’accoppiata formata dal 38 e dal 32 (26). A completare la classifica dei dieci numeri meno presenti del Million Day sono il 31 (23), il 36 (20), il 53 (19), il 6 (18), il 37 (17) e il 26 (16).



