MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Le cinquine dell’estrazione di oggi 13 novembre 2022

È domenica 13 novembre 2022 ed è nuovamente tempo delle estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay e dei loro numeri vincenti. Fino a questo momento, come vi dicevamo in precedenza, il mese corrente non si è dimostrato generoso nei confronti degli scommettitori, non distribuendo neppure un milione di euro (è stato “solo” uno quello assegnato a ottobre). Nella speranza che il trend possa essere invertito, vi consigliamo come sempre, prima di bollare come non vincente la vostra giocata, di effettuare un controllo approfondito della stessa. Infatti, soltanto dopo avere concluso tale operazione sarete del tutto sicuri di non aver vinto e potrete gettare via la schedina senza incappare in rimorsi e/o rimpianti. Oltre che su “IlSussidiario.net”, i numeri vincenti potranno essere letti presso le ricevitorie d’Italia e sul sito internet del MillionDay. In alternativa, ci si potrà rivolgere all’applicazione MyLotteries e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 12 novembre 2022: le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 NOVEMBRE 2022

3 – 6 – 13 – 30 – 32

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione 11 novembre: le cinquine

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 13 NOVEMBRE 2022

8 – 14 – 27 – 40 – 52

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Quanto si può vincere giocando al Million Day e all’Extra MillionDay e intercettando i loro numeri vincenti? Le risposte sono semplici e immediate, complici anche le tariffe pubblicate online sui siti dedicati ai due concorsi a premi. Con il Million Day si può agguantare un milione di euro se si azzeccano i cinque numeri vincenti. Vengono acciuffati invece mille euro quando se ne intercettano 4. 50 euro è il premio per chi pronostica correttamente tre numeri. Infine, il riconoscimento è di 2 euro quando i numeri azzeccati sono appena 2. Capitolo Extra MillionDay: totalizzando cinque punti ci si porta a casa la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Un premio da mille euro, invece, va a chi intercetta 4 numeri (100 euro vanno a chi ne azzecca 3). Con due numeri “centrati”, infine, si vincono 4 euro. I premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi giovedì 10 novembre 2022

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Le regole del Million Day sono poche e di agevole comprensione, tanto da consentire anche agli scommettitori meno avvezzi di lanciare un guanto di sfida nei confronti della Dea Bendata. Infatti, sarà sufficiente scegliere cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55 per poter coltivare la speranza di vincere il milione di euro messo in palio ogni giorno. Dopodiché, l’attesa si protrarrà sino alle 20.30, quando, dopo le estrazioni, sarà possibile toccare con mano l’eventuale generosità della buona sorte. Sono tre in tutto i tipi di scommessa disponibili: la giocata singola, fondata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la giocata plurima, per mezzo della quale sono effettuate più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema preferito tra integrale e ridotto. Per ulteriori informazioni, connettersi al sito internet del Million Day e dell’Extra MillionDay, dove campeggeranno anche i loro numeri vincenti.

NUOVO VINCITORE MILIONARIO ALL’ESTRAZIONE DEL MILLION DAY DI OGGI?

I numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay fanno ritorno con l’ultima estrazione della seconda settimana dell’undicesimo mese dell’anno, vale a dire quella di domenica 13 novembre 2022. Qualcuno riuscirà ad afferrare il montepremi a sei zeri? Un accadimento che non si verifica dal 31 ottobre scorso, quando a Taranto, con una scommessa da un euro, un fortunato giocatore venne baciato dalla Dea Bendata e agguantò il maxi-jackpot per la 228ma volta nella storia del gioco.

Per mezzo dei cinque numeri a cui sono state affidate le opportunità di vittoria riferite al Million Day, sarà altresì possibile partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti a seguito del primo sorteggio. Ma quali tipologie di giocata sono disponibili? Stiamo parlando della singola, della plurima e della sistemistica, che scopriremo a breve. Le scommesse per il concorso del giorno potranno essere effettuate sino alle 20.20, mentre a partire dalle 20.35 si potranno effettuare quelle riferite al concorso della giornata seguente.

CLASSIFICA NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Andiamo ad analizzare adesso la classifica dei numeri ritardatari del Million Day, che non solo racchiude i numeri che da più tempo non si palesano, ma che grazie ad essi potrebbe fornire suggerimenti utili per addivenire all’individuazione della cinquina vincente. La top five dei ritardatari vede al primo posto l’11, che manca da 69 estrazioni. Sono 41 i turni di assenza invece per il 5, che occupa così il secondo posto della graduatoria. Il terzo gradino del podio registra la presenza del 28 (34). Infine, a chiudere la classifica accorciata è il tandem al quale danno vita il 27 e il 4 (26).

Discorso analogo per l’Extra MillionDay, le cui statistiche campeggiano sul portale ufficiale del concorso: al comando troviamo il 12 (31) e il 52 (27), e, a seguire, il binomio formato dal 31 e dall’1 (24). Ai piedi del podio, infine, c’è il 16 (22).

Adesso dirottiamo l’attenzione sulla graduatoria dei numeri frequenti del Million Day, nella speranza che possa essere intercettata la cinquina vincente e portare in dote a qualche fortunato giocatore la fatidica cifra da un milione di euro. Al primo posto della classifica si fa largo il 9, che di apparizioni ne ha raccolte ben 45. Alle loro spalle, completano la top five dei numeri frequenti il tris al quale danno vita il 53, il 52 e il 48 (42) e il 30 (41).

Passando invece all’Extra MillionDay, in vetta alla graduatoria dei numeri frequenti si ergono il 19 e il 5 (32), seguiti dal 44 e dal 32 (31) e, da ultimo, dal 29 (30). Bisognerà aspettare le 20.30 di oggi, però, per capire se le gerarchie di questa graduatoria saranno completamente ribaltate o se, invece, tutto resterà invariato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA