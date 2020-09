MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 13 settembre 2020

Pochi minuti fa si è compiuta una nuova estrazione del Million Day che ha portato a conoscere i cinque numeri fortunati che vanno a comporre la nuova combinazione vincente. Sarà una cinquina che farà sognare e che porterà i numerosi giocatori appassionati ad incrociare le dita e sperare di poter vincere il premio maggiore messo in palio e pari a un milione di euro. Come scoprire se si è tra i fortunati del nuovo concorso della domenica? In realtà è molto semplice in quanto basterà verificare se i cinque numeri estratti coincidono con quelli presenti sul proprio scontrino di gioco. Chi vorrà approfondire ulteriormente l’operazione di verifica potrà farlo nei seguenti modi: se la giocata è stata eseguita online, alle 19.00 si potrà visualizzare l’animazione dell’estrazione nella home del sito del Million Day, sotto la quale sarà possibile trovare la giocata con il relativo esito. Inoltre è visibile anche sulla app Lotto, alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, in ricevitoria o sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 13 SETTEMBRE 2020

2 – 9 – 10 – 16 – 17

MILLION DAY, NUMERI RITARDATARI E NUMERI FREQUENTI

Le statistiche del Million Day rappresentano un importante strumento attraverso il quale gli appassionati di questo gioco potranno far riferimento per la propria giocata quotidiana. In merito ai numeri ritardatari, la classifica aggiornata stilata da Lottomatica vede in cima il numero 18 che latita ormai da 39 estrazioni. A poca distanza, ovvero a quota 30 estrazioni saltate, si posizionano in seconda posizione ben due numeri: il 42 ed il 15. Terzo gradino riservato al 23 con 29 estrazioni in ritardo. Appena giù dal podio troviamo invece i numeri 32 che manca da 26 estrazioni, il 24 assente da 25 turni ed il 45 che con il 44 hanno messo a segno 44 estrazioni mancanti. Spostiamoci ora sul piano dei numeri frequenti: al primo posto troviamo il numero 1 a quota 42 estrazioni. Seconda posizione per ben tre numeri; il 49, il 16 ed il 2, i quali compaiono da 41 estrazioni, mentre a quota 39 troviamo il numero 11. Affollatissima la posizione appena giù dal podio: a quota 38 estrazioni troviamo infatti i numeri 51, 37, 27 e 20. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

COME GIOCARE LA COMBINAZIONE “VINCENTE”

Ultima estrazione della settimana per il Million Day, quella di oggi, domenica 13 settembre 2020. Alle ore 19.00 in punto si torna a sperare nella benevolenza della Dea Bendata. La lotteria a premi fissi di Lottomatica riparte con il sogno di destinare un milione di euro al fortunatissimo concorrente. Per riuscirci occorrerà incasellare i cinque numeri della combinazione sulla medesima schedina di gioco. L’ultima vincita milionaria registrata grazie al Million Day risale al 9 settembre scorso: solo pochi giorni fa è stato aggiunto il 121esimo milionario che dall’inizio del gioco (febbraio 2018) è riuscito a farsi baciare dalla fortuna mettendo a segno l’importantissima vincita. I festeggiamenti si sono realizzati a San Severino Lucano (PZ). Ma non è stata la sola vincita realizzata grazie al Million Day, basti pensare che la lotteria targata Lottomatica ad oggi ha distribuito in tutta Italia premi per un totale di oltre 283 milioni di euro, molto dei quali realizzati centrando il “4” del valore di mille euro. Da non trascurare poi gli altri premi inferiori come il “3” del valore di 50 euro ed il “2”, il classico premio di consolazione che promette di destinare solo 2 euro al concorrente che intercetta i due numeri della combinazione estratta, un ottimo incentivo per tentare ancora la sorte.

MILLION DAY, COME SI GIOCA: ANCHE ONLINE E APP

Per giocare al Million Day non c’è nulla di più semplice che intercettare i cinque numeri che si reputano i più fortunati, ovvero quelli compresi tra 1 e 55 compresi, recarsi presso le classiche ricevitorie del Lotto o in alternativa eseguire la giocata online entro le 18.45 in attesa dell’estrazione che si compirà alle 19.00 in punto. Il costo di ogni schedina singola è pari a 1 euro mentre la vincita massima è di un milione di euro! A proposito della giocata online, come sarà possibile procedere in questa giornata di domenica? Sarà necessario registrarsi su Lottomatica.it dove sarà possibile sfruttare la possibilità di utilizzare il bonus fino a 10 euro previa prima ricarica di almeno 10 euro. Si può giocare al Million Day anche attraverso l’app My Lotteries, l’app ufficiale che permette di verificare le vincite, seguire le estrazioni e informarsi su tutte le novità legate al Million Day e non solo.



