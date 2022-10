Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 16 ottobre 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY: NUOVE VINCITE IN ARRIVO

Il Million Day e l’Extra MillionDay con i loro numeri vincenti tornano a monopolizzare l’attenzione degli scommettitori anche nella serata di oggi, domenica 16 ottobre 2022, con una nuova estrazione che potrebbe assegnare, dopo oltre un mese d’assenza (l’ultima vincita milionaria risale al 12 settembre scorso ed è stata centrata per mezzo di una giocata online da tre euro, ndr), il fatidico e agognato milione di euro.

In questo contesto, giova ricordare a tutti i giocatori come, attraverso i cinque numeri selezionati per il Million Day, sia possibile partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (il cosiddetto Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. A tal proposito, esistono tre diverse tipologie di giocata, che possono essere abbinati all’Extra Million Day: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. La prima ha il costo di un euro, la plurima è connessa alle giocate singole eseguite, mentre con la sistemistica la tariffa è di un euro per ogni combinazione. Le scommesse potranno essere accolte sino alle 20.20, mentre dalle 20.35 si giocherà per il concorso del giorno seguente.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Quali sono le regole per giocare al Million Day e all’Extra MillionDay e sognare di conquistare il fatidico montepremi milionario? Esordiamo rassicurando i giocatori meno esperti e dicendo che tali norme sono numericamente esigue ed estremamente intuitive. Chi si appresta a scommettere, dovrà farlo scegliendo cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55 e aspettare successivamente le estrazioni delle 20.30 per leggere i numeri vincenti e capire in questo modo se sarà giunto l’istante utile per brindare con la buona sorte.

Come accennavamo qualche riga fa, in tutto sono tre i tipi di giocata disponibili: la singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al prezzo di 1 euro; la plurima, con la quale vengono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di decidere quale sia il sistema più adatto alle proprie esigenze (integrale o ridotto). Per ulteriori e approfonditi dettagli, occorre connettersi al sito del Million Day e dell’Extra MillionDay e scoprire in questo modo tutte le informazioni utili.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Una domanda che tutti si pongono è: quanto si può arrivare a vincere per mezzo del Million Day e dei suoi numeri vincenti? La risposta giunge direttamente dalle colonne del sito internet ufficiale del concorso e noi ve la riassumiamo nelle seguenti righe. Innanzitutto, con cinque punti totalizzati è possibile agguantare un milione di euro, mentre si conquistano mille euro quando i numeri intercettati sono quattro. Se si pronosticano in maniera corretta tre numeri, il premio è di 50 euro, mentre sono 2 gli euro che si aggiudica chi ne azzecca due.

Con l’estrazione dell’Extra MillionDay, invece, si ha modo di ottenere gli importi che vi riferiamo di seguito: con cinque punti si conquista la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro vanno nelle tasche di chi intercetta 4 numeri (100 euro, invece, vanno a chi ne azzecca 3). Con soltanto due numeri centrati, infine, si vincono 4 euro. Vale la pena ricordare che i premi sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 16 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

