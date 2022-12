Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 18 dicembre 2022

Le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, con i loro numeri vincenti di oggi, domenica 18 dicembre 2022, tornano a manifestarsi questa sera. Intanto, il milionario numero 233 della storia del gioco si è palesato quattro giorni fa a Savona, in Liguria, per mezzo di un sistema integrale, e lo scorso 6 dicembre a Modena sono stati conquistati 100mila euro con l’opzione Extra. Il sorteggio avverrà alle 20.30 e sarà possibile effettuare la propria puntata sino alle ore 20.20. Dalle 20.35 in avanti, poi, saranno accolte le scommesse legate all’estrazione del giorno seguente.

Vi ricordiamo altresì la possibilità di tentare la sorte per due volte di fila con i vostri cinque numeri selezionati per il Million Day, considerato che essi possono essere impiegati per l’estrazione secondaria dell’Extra MillionDay, ricavati dai restanti 50 non estratti in prima battuta. Concludiamo, infine, menzionando i tre tipi di giocata selezionabili in sede di scommessa: la singola, la plurima e la sistemistica.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Come si gioca al Million Day? Si tratta di un esercizio davvero agevole, alla portata anche degli scommettitori meno avvezzi. A ogni singolo giocatore sarà sufficiente selezionare cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55. Dopo la convalida della bolletta, occorrerà incrociare le dita e attendere l’arrivo delle 20.30, quando andranno in scena i sorteggi del giorno e si scoprirà se la Dea Bendata si sarà rivelata generosa, peraltro proprio a ridosso del Santo Natale.

Le tipologie di giocata che possono essere selezionate sono in totale tre: si va dalla singola, basata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al prezzo di un euro, alla plurima, per mezzo della quale sono effettuate più giocate singole. Infine, concludiamo la panoramica con la sistemistica, che ingloba una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di indicare il sistema più appropriato alle esigenze di ciascun giocatore (integrale o ridotto). Per maggiori informazioni, collegarsi al portale telematico ufficiale dei concorsi del Million Day e dell’Extra MillionDay.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Quanto si può vincere con il Million Day e i suoi numeri vincenti? Un quesito tanto gettonato, quanto di agevole soluzione, grazie al sito internet della lotteria, sulle cui colonne si legge che, azzeccando cinque numeri su cinque, si può acciuffare un milione di euro. Il premio è invece di mille euro nel caso i numeri intercettati siano, invece, quattro su cinque. A chi pronostica correttamente tre numeri vanno invece 50 euro, che si riducono ad appena 2 euro qualora se ne indovinino due.

Con cinque punti totalizzati all’Extra MillionDay, invece, si intasca esattamente la decima parte del jackpot in palio al Million Day (100mila euro). Chi intercetta quattro numeri, per contro, vince mille euro. E, ancora: 100 euro vanno a chi ne azzecca 3. Se si centrano due numeri, infine, ci si porta a casa 4 euro in tutto. Rammentiamo a tutti coloro che intendono sfidare la sorte che gli importi in denaro legati alle vincite ottenute sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8 per cento.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 DICEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 18 DICEMBRE 2022

