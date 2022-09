ESTRAZIONE MILLION DAY e EXTRA MILLIONDAY/ Numeri vincenti di oggi 18 settembre 2022: le cinquine

Nella giornata di oggi, domenica 18 settembre 2022, va in scena un nuovo appuntamento con la buona sorte, che permetterà a qualche scommettitore di festeggiare per mezzo delle estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay. Nell’arco di poco più di un mese, sono stati soltanto due i milionari baciati dalla Dea Bendata e l’auspicio è che se ne possa palesare un terzo nel concorso odierno: a seguito dei sorteggi, sarà importante eseguire un controllo approfondito della propria schedina e solamente dopo questo step si avrà modo di buttarla via senza rimpianto alcuno. Oltre che su “IlSussidiario.net”, vi ricordiamo che i numeri vincenti potranno essere letti nelle ricevitorie d’Italia e sul sito del MillionDay. In alternativa, sarà possibile collegarsi all’app MyLotteries e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 SETTEMBRE 2022

5 – 25 – 41 – 45 – 48

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 18 SETTEMBRE 2022

28 – 29 – 30 – 39 – 51

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Quanto ci si può portare a casa con i numeri vincenti del Million Day? Un interrogativo che ingolosisce numerosi giocatori e al quale provvediamo a fornire risposta certa, per mezzo del sito internet ufficiale del concorso. Con cinque punti totalizzati, infatti, si agguanta un milione di euro, mentre si totalizzano mille euro quando i numeri intercettati sono quattro. Con tre numeri pronosticati, il premio è di 50 euro, mentre sono solo 2 gli euro che si aggiudica chi ne azzecca due. Con l’estrazione dell’Extra MillionDay, invece, si ha la chance di ottenere i seguenti importi: con cinque punti in totale, si conquista un decimo del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro finiscono nelle tasche di chi intercetta 4 numeri (100 euro vanno a chi ne azzecca 3). Dopodiché, con appena due numeri centrati, si vincono 4 euro. I premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Come si gioca al Million Day? Lo scommettitore dovrà semplicemente selezionare cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55 e attendere le estrazioni delle 20.30 per comprendere quando sarà finalmente arrivato l’istante utile a concedersi un brindisi con la Dea Bendata. Sono in tutto tre i tipi di giocata disponibili: la singola, fondata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, con cui sono effettuate più giocate singole; la sistemistica, che ingloba una selezione da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema più adatto alle proprie esigenze (integrale o ridotto). Per informazioni ulteriori, è sufficiente connettersi al portale del Million Day e dell’Extra MillionDay e scoprire così tutti i dettagli collegati a tali estrazioni.

ESTRAZIONE MILLION DAY, NUOVI VINCITORI MILIONARI IN ARRIVO?

Nella giornata di oggi, domenica 18 settembre 2022, fa capolino l’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, nella speranza che il milione di euro a cui tutti i giocatori stanno dando quotidianamente caccia possa essere acciuffato. In tal senso, lo scorso 12 settembre con una giocata online da tre euro un fortunato scommettitore si è portato a casa il jackpot a sei zeri e si è trattato, nella fattispecie, della 26esima vincita milionaria di quest’anno.

Ricorrendo ai cinque numeri selezionati per il Million Day, si può partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima. Inoltre, esistono in totale tre tipologie di giocate che possono essere abbinate all’Extra Million Day: la singola, la plurima e la sistemistica. Con la singola il costo è di un euro, con la plurima è connesso alle giocate singole effettuate, con la sistemistica la tariffa è di un euro per qualsiasi combinazione. Le scommesse per le estrazioni del giorno si chiuderanno alle 20.20, mentre dalle 20.35 in avanti si potrà effettuare la propria puntata per quelle della giornata successiva.

CLASSIFICA NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potrebbe rivelarsi propedeutica all’individuazione dei cinque numeri vincenti. Vi proponiamo, quindi, di seguito una sua lettura approfondita, dicendovi innanzitutto che al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 46. Alle sue spalle, poi, si fanno strada il 53 (42) e il terzetto composto da 52, 24 e 22 (41).

In relazione ai numeri frequenti dell’Extra MillionDay, in vetta alla graduatoria si ergono il 5 (27 estrazioni) e il bis composto dal 29 e dal 19 (25). Seguono a stretto giro di posta il 32 (24) e il 44 (23). Adesso non resta che incrociare le dita, impugnare il proprio amuleto e aspettare con sacrosanta pazienza che arrivino le 20.30 sull’orologio, quando sarà possibile capire se le gerarchie qui riportate saranno destinate a subire clamorosi ribaltoni o se resteranno invariate.

CLASSIFICA NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Anche la classifica dei numeri ritardatari del Million Day potrebbe dare una mano ad addivenire all’individuazione dei numeri vincenti. Nella top 5 dei ritardatari, al primo posto vi è il 46, latitante da 42 estrazioni. In seconda posizione c’è il 40, che ha sin qui accumulato 33 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 35 (28), seguito dal 31 e dal 12 (26).

Se si dà infine un’occhiata ai numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, emerge la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice si trova il 10 (43 turni di ritardo), che mantiene un divario alquanto esteso rispetto alla seconda piazza. In tal senso, la top five viene completata dal 17 (36 assenze), dal 15 (34), dall’8 (30) e dal 2 (28).











