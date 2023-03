Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 19 marzo 2023

MILLION DAY, VINCITE MILIONARIE?

Ultimo giro di giostra della settimana con le estrazioni dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, che saranno estratti nella serata di oggi, domenica 19 marzo 2023. Ci sarà spazio per esultanze incontenibili e sfrenate lungo tutta la Penisola? L’auspicio è che la risposta sia positiva e, in tal senso, segnaliamo che la Dea Bendata si è palesata lunedì 13 marzo, con una vincita da 1 milione di euro grazie al Million Day a Ivrea in provincia di Torino, in Piemonte. Sono 11 le vincite milionarie da inizio anno e 246 dal lancio del concorso. Di queste, oltre a quella in landa sabauda, altre due si sono verificate a marzo: il 6 marzo a Comacchio (Ferrara) e il 3 marzo a Porto Sant’Elpidio (Fermo).

Con gli stessi numeri utilizzati per il Million Day, è possibile prendere parte anche all’Extra MillionDay, la cui sequenza vincente sarà formata dai 50 numeri non estratti in occasione della prima tornata. Sono tre in tutto i tipi di giocata a vostra disposizione: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. Le scommesse, come al solito, chiuderanno alle 20.20 e ripartiranno alle 20.35 per il concorso del giorno seguente.

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La graduatoria inerente ai numeri frequenti del Million Day può contenere indicazioni utili per individuare la cinquina vincente di oggi. Cominciamo ora a leggerla assieme a voi lettori: al primo posto della classifica si fa largo il 9 (49 apparizioni), alle cui spalle resiste il 26, che di presenze ne ha raccolte 43. Seguono, poi, il 53 (41), il 15 (40) e il 51 (39), che incorniciano la top five.

Se, invece, rivolgiamo la nostra concentrazione sui numeri frequenti dell’Extra MillionDay, scopriamo che in vetta alla graduatoria si ergono il 46 e il 22 (44 e 43 estrazioni), tallonati dal tris al quale danno vita il 32, il 7 e il 19 (42). Dopo avere concluso la consultazione delle classifiche, non ci resta che attendere con pazienza l’arrivo delle 20.30 per imbatterci nell’esito delle estrazioni del giorno e comprendere se tali gerarchie saranno soggette a ribaltoni o se, per contro, rimarranno invariate per ciò che concerne le top five.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Dedichiamoci adesso a svolgere un esame accurato della classifica dei numeri ritardatari del Million Day, in quanto tale tipologia di graduatoria è in grado di offrire spunti determinanti per la compilazione delle schedine di gioco. Si scopre, a questo proposito, che in cima alla top five dei ritardatari vi è il 33, latitante da 47 estrazioni. In seconda posizione c’è il 34, che ha sin qui accumulato 32 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 24 (28), seguito dal 17 (27) e dal 27 (26).

Dando poi un’occhiata alla graduatoria dei numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, possiamo vedere come nella posizione di vertice si erga ancora una volta il 45 (47 turni di ritardo). Dalla seconda piazza in poi trovano spazio il 36 (43 assenze), il 9 (38), il 4 (32) e, da ultimo, il 26 (30). Adesso avete a vostra totale disposizione tutti gli elementi utili per poter eseguire la vostra selezione con cura. Buona fortuna coi numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 MARZO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 19 MARZO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

