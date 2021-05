Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 2 maggio 2021

Riparte l’appuntamento con il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che non smette di regalare sogni anche in questa domenica 2 maggio 2021, la prima del mese. Tra poche ore scopriremo i numeri vincenti con annessa combinazione fortunata ma prima di procedere con la consueta verifica diamo subito uno sguardo anche alle ultime vincite milionarie rese possibili grazie al gioco che torna puntuale alle ore 19.00 come ogni giorno. L’ultima vincita è stata centrata lunedì 19 aprile, a Crispiano, in provincia di Taranto: si è trattato del quinto milionario del mese scorso proprio nella splendida terra pugliese grazie ad una giocata con sistema ridotto. Con lui i milionari sono saliti a quota 164.

Se centrando tutti e cinque i numeri della combinazione vincente del Million Day sarà possibile portarsi a casa il gruzzoletto pari a un milione di euro, quali sono le altre vincite in palio? Si procede con il “4”, il cui premio è di mille euro, mentre indovinando tre numeri su cinque si porterà a casa solo una vincita di 50 euro. Si scende ad appena 2 euro per la vincita realizzata centrando appena due numeri della cinquina estratta.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 2 MAGGIO 2021

4 – 12 – 16 – 36 – 53

MILLION DAY, COME GIOCARE

Per giocare al Million Day basta seguire semplici e chiarissime regole che permettono di mettere a segno i propri numeri fortunati tentando così di vincere un milione di euro. Ogni giorno è quello giusto per poter mettere a segno l’intera cinquina vincente e trionfare nell’olimpo dei milionari, ma in che modo? Basterà realizzare una giocata al costo di un solo euro, scegliendo 5 numeri da una rosa tra 1 e 55. Questa rappresenta la classica giocata base, cioè la singola, ma oltre a questa abbiamo anche la giocata plurima che permette di inserire nella medesima schedina fino a 10 giocate singole e la giocata sistemica, che permette di scegliere tra 6 e 9 numeri e di selezionare tra modalità di sistema integrale o ridotto. Ad ogni modo, ogni giocata sarà eseguibile non solo in ricevitoria, ma anche online e perfino in mobilità dopo aver scaricato l’app My Lotteries che permette così di poter consultare velocemente anche l’eventuale vincita.

