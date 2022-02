Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 20 febbraio 2022

MILLION DAY, COME ANDRÀ L’ESTRAZIONE DOI OGGI?

Anche in questa domenica 20 febbraio 2022 fa capolino il consueto appuntamento con la nuova estrazione del Million Day, i cui numeri vincenti consentono agli scommettitori di concedersi autentici viaggi ad occhi aperti, considerato che azzeccare la cinquina fortunata assicurerebbe loro l’opportunità di cambiare totalmente vita. Dita incrociate almeno sino alle 19 per venire a conoscenza della sequenza magica, che troverà ubicazione in questo articolo in tempo reale, grazie al servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. Ricordiamo che esiste la possibilità di assistere alla diretta live nelle ricevitorie di tutta Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Stazionano a quota 203 le vincite milionarie nella storia del Million Day: l’ultima in ordine cronologico risale a venerdì 11 febbraio ad Abano Terme, in Veneto, per mezzo di una schedina in abbonamento. In precedenza, in questo 2022 erano stati altri due i giocatori baciati dalla Dea Bendata: il primo il 21 gennaio a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, e il secondo a Milano, il 7 febbraio. In totale, nel 2021 erano stati 54 i milionari premiati dalla buona sorte.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 20 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY: STATISTICHE, NUMERI FREQUENTI E RITARDATARI

La cinquina vincente del Million Day di oggi, domenica 20 febbraio 2022, sarà estratta alle 19. Diamo intanto una rapida lettura alle statistiche relative a questo concorso a premi, con riferimento specifico ai numeri frequenti, vale a dire quelli che si sono palesati con maggior assiduità. In cima alla classifica c’è il 28 con 44 estrazioni, seguito dal 3 (42) e dal trio composto dal 53, dal 50 e dal 30 (41). A chiudere la top ten sono una coppia, formata dal 41 e dal 27 (40), e un altro tris, a cui danno vita il 36, il 18 e l’1 (39).

Volgendo ora lo sguardo ai numeri ritardatari del Million Day, ovvero i meno presenti di questo concorso, notiamo che al primo posto della graduatoria c’è l’8 (27), davanti al 2 (25) e al 34 (21). A completare la graduatoria dei dieci numeri meno presenti del Million Day sono il 44 (18), il 22 (18), il 54 (15), il 10 (15), il 20 (14), il 16 (14) e l’11 (14).



