Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 20 novembre 2022

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Il Million Day e l’Extra MillionDay e i loro numeri vincenti animano l’estrazione di oggi, domenica 20 novembre 2022, che ci consentirà di scoprire se la Dea Bendata bacerà in fronte qualche fortunato giocatore. Gli ultimi successi in ordine cronologico si sono registrati entrambi sette giorni fa: a Mazzano (Brescia) sono stati vinti 100mila euro grazie a una giocata con l’opzione Extra, mentre a Quarto (Napoli) si è palesata la ventottesima vincita milionaria dell’anno al Million Day per mezzo di un sistema ridotto.

Inoltre, mediante i medesimi cinque numeri selezionati per il Million Day si potrà prendere parte – qualora lo si desideri – a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. I tipi di giocata esistenti sono in tutto tre: la singola, la plurima e la sistemistica. Alle 20.20 è fissato il termine ultimo per eseguire la propria puntata; dalle 20.35 in avanti si potrà invece duellare con la sorte per il concorso di domani.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Le regole del Million Day sono di agevole intuizione, principalmente per un motivo: quasi non esistono. Infatti, tutto ciò che bisogna sapere è che il giocatore dovrà semplicemente scegliere cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55 per coltivare il sogno di vincere il milione di euro che viene ogni giorno messo in palio. A quel punto, occorrerà attendere i sorteggi delle 20.30 per comprendere quanto e se sia stata generosa la buona sorte.

Rammentiamo che in tutto sono tre i tipi di giocata disponibili per intercettare i numeri vincenti del Million Day: la singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, per effetto della quale sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che ingloba una selezione da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema più adatto alle proprie esigenze (integrale o ridotto). Per ulteriori dettagli, la raccomandazione, o meglio, il suggerimento è di connettersi al portale telematico del Million Day e dell’Extra MillionDay.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Con i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay quanto è possibile portarsi a casa in termini di premi in denaro? Le tariffe sono pubblicate sui siti dei concorsi e ve le riportiamo fedelmente di seguito. Col Million Day è possibile agguantare un milione di euro, qualora si azzecchino i cinque numeri vincenti. Si acciuffano invece mille euro quando se ne intercettano quattro. Per chi pronostica tre numeri, il premio è di 50 euro. Infine, soltanto 2 euro finiscono nelle tasche di chi ne indovina appena due.

Quanto si vince, invece, con l’estrazione dell’Extra MillionDay? Con cinque punti totalizzati, ci si porta a casa la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro vanno invece a chi intercetta 4 numeri (100 euro a chi ne azzecca 3, ndr). Infine, con due numeri centrati si vincono 4 euro. I premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 20 NOVEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

