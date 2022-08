ESTRAZIONE MILLION DAY/ Le cinquine numeri vincenti di oggi 21 agosto 2022

Ultimo giorno della settimana (domenica 21 agosto 2022) e ultimo appuntamento della stessa con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay. Sarà finalmente la volta buona per assistere all’esultanza di qualche fortunato neo-milionario d’Italia? Sono stati 20 sin qui i tentativi mensili di incoronare un nuovo super vincitore, ma nessuno di essi ha sortito gli effetti sperati. Intanto, una raccomandazione: prima di decretare “non vincente” la vostra giocata, effettuate un controllo approfondito della stessa. Soltanto dopo avere eseguito con cura tale operazione, potrete gettare via la vostra schedina a cuor leggero. Rammentiamo altresì che, oltre che su “IlSussidiario.net”, i numeri vincenti potranno essere analizzati nelle ricevitorie d’Italia e sul sito internet del MillionDay. In alternativa, ci si potrà connettere all’app MyLotteries e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 AGOSTO 2022

8 – 17 – 33 – 51 – 53

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 21 AGOSTO 2022

21 – 29 – 34 – 50 – 55

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day si potrebbe rivelare in qualche modo indicativa per tutti coloro che si sono gettati all’inseguimento della cinquina vincente del giorno e, allora, non possiamo non procedere a una sua accurata lettura. Nella top five dei ritardatari, al primo posto vi è il 45, latitante da ben 52 estrazioni. In seconda posizione c’è il 22, che ha sin qui accumulato 38 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 25 (30), seguito dal tandem formato dal 29 e dal 27 (29). Esaminando in seguito i ritardatari dell’Extra MillionDay, dalle statistiche disponibili si origina la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice troviamo il 14 (64 turni di ritardo), che mantiene un ampio divario rispetto alla seconda posizione. In tal senso, la top five viene completata dal 36 (36 assenze), dal 55 (30) e, infine, dal 51 e dal 34 (26).

MILLION DAY e EXTRA MILLIONDAY: IN ARRIVO GRANDI PREMI

Nella giornata di oggi, domenica 21 agosto 2022, fanno ancora una volta capolino le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay. Sono già cominciate le preghiere da parte degli scommettitori, che invocano a gran voce la generosità della buona sorte, non palesatasi sino a questo momento nel corso dell’ottavo mese dell’anno, nel quale addirittura non è stato ancora centrato nemmeno un “5“. Discorso quasi analogo a quello di luglio, quando sono stati appena due i milioni di euro distribuiti.

Puntando la stessa cinquina nella quale si sono riposte le speranze per il Million Day, si ha contestualmente la chance di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima estrazione. È importante, peraltro, tenere a mente che esistono tre tipologie di giocate accostabili all’Extra Million Day: la singola, la plurima e la sistemistica. I costi? Un euro nel primo caso, nel secondo la tariffa è legata alle giocate singole effettuate, nel terzo il prezzo è di un solo euro per ogni combinazione. Si accettano scommesse fino alle 20.20 per il concorso del Million Day del giorno e dalle 20.35 in avanti per quello del giorno seguente.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

La domanda che molti giocatori si pongono è: quanto si può vincere effettuando una giocata al Million Day? La risposta giunge direttamente dal sito ufficiale del concorso e in quest’articolo vi riportiamo le tariffe stabilite ufficialmente. Innanzitutto, vale la pena rammentare che col Million Day si può agguantare sino a un milione di euro, qualora si riescano ad azzeccare i cinque numeri vincenti. Si acciuffano invece mille euro quando se ne intercettano quattro, mentre in caso di tre numeri pronosticati correttamente, il premio è di 50 euro. Sono appena due gli euro che finiscono nelle tasche di chi indovina due soli numeri estratti.

E con l’Extra MillionDay, quanto si può vincere? Gli importi in palio sono i seguenti: totalizzando la bellezza di cinque punti su cinque, ci si porta a casa la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Chi intercetta 4 numeri ottiene mille euro (100 euro, invece, vanno a chi ne azzecca 3, ndr). Da ultimo, con due numeri centrati si vincono 4 euro. I premi, va da sé (ma è sempre bene ricordarlo, ndr) sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Le regole da conoscere per giocare al Million Day sono realmente di agevole intuizione, in quanto, semplicemente, non esistono. O meglio: esistono, ma sono numericamente limitate. Infatti, basta sapere che il giocatore è chiamato soltanto a scegliere cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55. Espletata tale operazione, dovrà unicamente pazientare fino alle 20.30 per capire se ci sarà spazio per un brindisi euforico o se, invece, occorrerà rimandarlo a data da destinarsi.

Come accennavamo poche righe fa, esistono tre tipi di giocata: la singola, fondata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, attraverso cui sono effettuate più giocate singole; la sistemistica, che include una selezione da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema preferito (integrale o ridotto). Per ulteriori informazioni, consultare il portale telematico del Million Day e dell’Extra MillionDay.











