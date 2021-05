Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi 23 maggio 2021: in arrivo maxi vincita?

I giochi sono fatti: pochi istanti fa, alle ore 19.00 in punto, si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, domenica 23 maggio 2021, e subito qui sotto potete trovare la combinazione vincente che vale 1 milione di euro. In attesa delle verifiche delle vincite – ricordiamo che potremmo eleggere il 170esimo vincitore milionario della storia del gioco Lottomatica ricordiamo che non è necessario indovinare tutti e cinque i numeri estratti per portare a casa un premio. Lottomatica ha previsto tre premi secondari a seconda dei risultati ottenuti: 1.000 euro per chi indovina quattro numeri, 100 euro per chi indovina tre numeri e 2 euro per chi indovina due numeri. Appuntamento a domani, domenica 23 maggio 2021, per la prossima estrazione del Million Day e buona fortuna! (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 23 MAGGIO 2021

49 – 36 – 13 – 8 – 35

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

A pochi minuti dall’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi del Million Day, non ci resta che andare a scoprire le principali statistiche. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso: in vetta alla classifica troviamo il 27 con una frequenza di 45 estrazioni. A quota 43 estrazioni troviamo il 46, mentre 1 e 20 sono fermi a 42 estrazioni. Tre numeri a quota 41 estrazioni, ovvero 29 e 50, mentre con 40 estrazioni troviamo 2, 16, 21 e 55. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo. Il re dei latitanti è il 33, assente da 51 giorni, seguito da 2 e 25, rispettivamente in ritardo di 35 e 29 estrazioni. Non si hanno notizie del 39 e 22 da 28 turni, mentre il 9 manca all’appello da 26 concorsi. Il 41 ha un ritardo di 23 giorni, mentre il 42 e 10 non si fanno vedere da 21 concorsi. (Aggiornamento di MB)

ESTRAZIONE MILLION DAY: CACCIA AL MILIONE DI EURO

Prosegue senza sosta la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day. Tra pochi minuti, alle ore 19.00 in punto, conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, domenica 23 maggio 2021. Noi vi forniremo con prontezza la combinazione vincente che vale 1 milione di euro, ma vi ricordiamo che l’estrazione sarà disponibile in diretta video su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

In questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse in vista dell’estrazione del Million Day: è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Il gong scatterà come di consueto alle ore 18.45. Ricordiamo che siamo alla ricerca del 170esimo vincitore milionario della storia del gioco, l’ultima risale a otto giorni fa in Sicilia, a Palermo.

LE MODALITÀ DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Dopo aver presentato il nuovo appuntamento con il Million Day, è tempo di andare a ripassare le tipologie di giocata messe a disposizione di Lottomatica. Partiamo dalla giocata singola, la modalità più utilizzata dagli scommettitori: è necessario individuare cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Poi c’è la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a un massimo di 10 giocate singole. Infine, c’è la giocata sistemistica: in questo caso è possibile scegliere da sei a nove numeri ed è necessario scegliere tra sistema integrale (sviluppa tutte le possibili giocate singole fino a un massimo di 126 combinazioni) e sistema ridotto (sviluppa una parte delle possibili giocate singole).

