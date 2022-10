Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 23 ottobre 2022

MILLION DAY, NUOVI VINCITORI CON L’ESTRAZIONE DI OGGI?

Nella serata di oggi, domenica 23 ottobre 2022, tornano i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, sperando che questa volta si rivelino effettivamente fortunati, visto e considerato che non si palesa un vincitore milionario ormai da quasi un mese e mezzo. Spulciando le statistiche inerenti a tale concorso a premi, infatti, si evince che l’ultimo milione di euro assegnato risale al 12 settembre scorso, quando a esultare fu un giocatore che effettuò la propria puntata da 3 euro online.

Rammentiamo a voi tutti che i cinque numeri selezionati per il Million Day, qualora lo vogliate, vi consegneranno la possibilità di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. Sarà quindi necessario selezionare la tipologia di giocata desiderata fra le tre disponibili: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. La prima ha il costo di 1 euro, la plurima è invece connessa alle giocate singole eseguite, mentre con la sistemistica la tariffa è di 1 euro per ogni sequenza. Si potrà scommettere fino alle ore 20.20, mentre per ciò che riguarda il concorso del giorno successivo si potrà effettuare la propria giocata soltanto a partire dalle 20.35.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Passiamo ora al capitolo dedicato alle vincite, aspetto estremamente importante e di grande interesse per quanto riguarda il Million Day e l’Extra MillionDay. Gli importi agguantabili sono molteplici e pubblicati online sui siti dedicati ai due concorsi a premi e noi, per comodità, ve li riportiamo qui di seguito. Con il Million Day si agguanta un milione di euro se si azzeccano i cinque numeri vincenti, mentre vengono acciuffati mille euro quando se ne intercettano quattro. 50 euro è il premio che spetta a colui o colei che pronostica correttamente tre numeri. Infine, il riconoscimento è di soli 2 euro quando i numeri azzeccati sono due.

Quanto si vince, per contro, con l’Extra MillionDay? Con cinque punti totalizzati si riesce a mettere le mani su un decimo del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro, invece, vanno a chi intercetta 4 numeri (100 euro a chi ne indovina 3). Con due numeri centrati, infine, si vincono 4 euro. I premi sono come sempre indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Come si gioca al Million Day e all’Extra MillionDay? Anche i meno avvezzi al gioco non avranno grosse difficoltà nell’approccio a questa lotteria; infatti, come peraltro vi abbiamo già rivelato nei giorni scorsi, allo scommettitore basterà scegliere soltanto cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55 per coltivare la speranza di vincere il milione di euro messo in palio ogni dì. A quel punto, soltanto dopo le 20.30 sarà possibile constatare l’eventuale generosità della buona sorte.

Le tipologie di scommessa disponibili sono in tutto tre: la giocata singola, basata in toto sulla compilazione di una schedina con 5 numeri al costo di 1 euro; la giocata plurima, attraverso la quale sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema prediletto (tra integrale e ridotto). Per ulteriori dettagli, il suggerimento vero e proprio è quello di collegarsi al portale internet del Million Day e dell’Extra MillionDay e controllare così ancora una volta i numeri vincenti.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 23 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











