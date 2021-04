Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi domenica 25 aprile 2021

CACCIA AL MILIONE DI EURO DEL MILLION DAY

Anche di domenica torna l’appuntamento con il Million Day, il gioco di Lottomatica che mette in palio al più fortunato giocatore un premio di un milione di euro! La lotteria a premi fissi quotidiana, rinnova il suo appuntamento anche nel giorno festivo della settimana, come sempre con l’estrazione delle ore 19.00, durante la quale saranno resi noti i cinque numeri vincenti della giornata. Prima di scoprire quali sono le modalità per partecipare al nuovo concorso, andiamo a conoscere i dati relativi all’ultima estrazione che si è tenuta nella serata di ieri, sabato 24 aprile. La Dea Bendata in questa occasione si è fatta desiderare dopo aver fatto capolino per la quinta volta nel mese in corso lo scoro 19 aprile. L’ultimo premio da un milione di euro è stato centrato in Puglia, esattamente a Crispiano, in provincia di Taranto, grazie ad una giocata con sistema ridotto.

L’ultimo intercettato è stato anche il 164esimo premio milionario messo a segno dall’inizio del gioco (febbraio 2018). Non bisogna però dimenticare anche le altre possibilità offerte dal Million Day, che permette di vincere un premio da mille euro indovinando quattro numeri della combinazione vincente. Seguono poi i premi minori da 50 euro per il “3” e da 2 euro per il “2”.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 25 APRILE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, ECCO COME SI GIOCA

Come tentare la fortuna e sperare di poter mettere a segno l’intera cinquina vincente del Million Day? Questa la domanda di coloro che sono attratti dal premio massimo messo in palio dalla lotteria targata Lottomatica. La risposta, in realtà, è molto semplice in quanto il gioco richiede semplicemente di mettere in schedina cinque numeri preferiti scelti da una rosa tra 1 e 55. A questo punto si può poi scegliere il tipo di giocata da realizzare, ovvero la classica giocata singola al prezzo fisso di un euro, oppure quella plurima che permette di inserire nella medesima schedina più giocate fino ad un massimo di cinque, oppure quella sistemica che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e che a sua volta induce a scegliere tra sistema Integrale e Ridotto. A questo punto si può decidere di giocare presso le tradizionali ricevitorie fisiche oppure online o ancora in mobilità scaricando l’apposita app My Lotteries che permette di divertirsi e tentare la fortuna ovunque voi siate anche da smartphone e tablet. In bocca al lupo!

