Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 25 giugno 2023

NUOVA ESTRAZIONE MILLION DAY: CACCIA AL MILIONE

Tutto pronto per la nuova estrazione di Million Day, che torna anche oggi, domenica 25 giugno 2023, in compagnia di Extra MillionDay. Non può mancare l’opzione di gioco che offre una seconda occasione di vincita. L’obiettivo principale è rappresentato dal milione di euro che si può vincere indovinando i numeri vincenti di Million Day, altrimenti bisogna ripiegare sull’altra cinquina per provare a vincere 100mila euro, pur nella consapevolezza che in entrambi i casi ci sono diverse categorie di vincita che possono regalare belle soddisfazioni.

A proposito di premi e soddisfazioni, ricordiamo che l’ultima grande vincita, quella da un milione di euro, è stata centrata giovedì 22 giugno con una giocata effettuata per l’estrazione delle 20:30 del Million Day. A festeggiare Pescara, che ha portato a 258 il contatore delle vincite milionarie con questo gioco. Ora però tocca a voi provare a smuoverlo nuovamente, nella speranza di centrare un’altra vincita milionaria con i numeri vincenti del Million Day. Ma non dimenticate di controllare anche la cinquina dell’Extra MillionDay.

COME SI GIOCA A MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Ora però soffermiamoci sulle modalità di gioco al Million Day e su come si gioca all’Extra MillionDay. Ci sono tre opzioni. La giocata singola, per la quale va compilata una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi. L’importo è fisso a un euro ed è possibile abbonarsi per più concorsi consecutivi, ma fino ad un massimo di 20 estrazioni. In alternativa, c’è la giocata plurima con cui inserire fino a 10 giocate singole, al costo di un euro ciascuna. In questo caso, è possibile abbonarsi fino ad un massimo di 5 estrazioni.

La terza e ultima modalità di gioco al Million Day è quella sistemistica: bisogna compilare una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Ogni giocata costa un euro e ci si può abbonare fino a 5 estrazioni. In ogni caso, quindi per tutte e tre le modalità di gioco, si può aggiungere l’opzione Extra MillionDay per partecipare alla seconda estrazione, dandosi così una seconda possibilità.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

6 – 7 – 15 – 29 – 31

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

4 – 30 – 42 – 51 – 54

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 25 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

