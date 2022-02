Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi domenica 27 febbraio 2022

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Million Day torna a farci compagnia con una nuova estrazione dei numeri vincenti. Anche la domenica, giorno tradizionalmente dedicato al riposo. Ma questo non vale per la dea bendata, che invece ha un gran da fare anche oggi, visto che potrebbe decidere di assegnare il ricco premio da un milione di euro che viene destinato a coloro che riescono a centrare la cinquina fortunata. A ciò si aggiungono gli altri premi, motivo per il quale sarà una giornata molto impegnativa per la Fortuna.

Voi però dovete fare la vostra parte, cioè farvi trovare pronti per l’estrazione di oggi, domenica 27 febbraio 2022. Questo vuol dire effettuare la propria giocata in tempo, anche perché il Million Day è un gioco puntuale: alle ore 19:00, non un minuto prima né uno dopo, escono i numeri vincenti. Quindi, non potete perdere l’occasione di provare a vedere se questi giorni così difficili a livello internazionale possono riservarvi un po’ di gioia e relativa serenità.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 27 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ pertanto si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, ULTIMA VINCITA MILIONARIA E COME SI GIOCA

L’auspicio è, dunque, quello di veder crescere la lista dei giocatori fortunati del Million Day. In particolare dei milionari. In questo nuovo anno ne abbiamo accolti quattro, l’ultimo dei quali è pugliese. L’ultima vincita milionaria risale al 22 febbraio, quando a Martano, in provincia di Lecce, un giocatore vinse il primo premio con una giocata plurima da cinque euro. A tal proposito, vi ricordiamo che questa è solo una delle modalità di gioco previste.

La più semplice è la giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri al costo di un euro. Quella plurima, invece, permette di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ognuna composta da 5 numeri e al costo di un euro. C’è poi la giocata sistemistica: consente di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Il primo sviluppa le giocate singole, l’altro una parte delle possibili giocate singole.



