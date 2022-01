Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi domenica 30 gennaio 2022

MILLION DAY, SARÀ UN’ESTRAZIONE FORTUNATA?

Il Million Day allieta anche questa domenica di oggi, 30 gennaio 2022. Come ogni giorno, si terrà una nuova estrazione che metterà in palio un milione di euro per chi sarà in grado di indovinare i cinque nuovi numeri vincenti. Magari potremmo avere il secondo (o più) vincitore milionario di questo nuovo anno, visto che venerdì 21 gennaio c’è stata la vincita incredibile a Gioia Tauro (RC), in Calabria. Peraltro, grazie ad una giocata singola da un euro. Quindi, il fortunato ha centrato l’incredibile vincita compilando una schedina con 5 numeri e con quel piccolo importo.

Non è comunque l’unica strada per il successo nel Million Day. C’è anche la giocata plurima, che permette di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole. E poi c’è la giocata sistemistica, che consente di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra quella Integrale e Ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati, l’altro sviluppa una parte delle possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 30 GENNAIO 2022

COME E QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY

Finora il Million Day annovera 201 vincitori milionari, ma questo numero potrebbe salire proprio con la nuova estrazione di oggi. L’auspicio, infatti, è che sia fortunata e regali tante gioie ai molti appassionati. D’altra parte, è bene sapere, soprattutto per chi si avvicina solo ora a questo gioco quotidiano, che non si vince solo indovinando i cinque numeri vincenti, centrando quindi il 5, anche se resta l’obiettivo primario vista la posta in palio.

Si può vincere indovinando anche 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. In tal caso, bisognerà “accontentarsi” dei relativi premi. Con il 4 si vincono mille euro, con il 3 invece 50 euro, mentre con il 2 ci si deve accontentare di due euro. Non ci resta allora che augurarvi una ricca estrazione del Million Day. A tal proposito, vi ricordiamo che l’appuntamento è previsto come di consueto alle ore 19:00, non un minuto prima, né uno dopo. La dea bendata infatti è molto puntuale…



