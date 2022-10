Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 30 ottobre 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY, CACCIA AL PREMIO MILIONARIO

I numeri vincenti del Million Day e dell’Extra Million Day caratterizzano anche la serata di oggi, domenica 30 ottobre 2022, per mezzo di una nuova estrazione, capace di far trattenere il respiro a migliaia di italiani. Il quesito è uno soltanto: sarà incoronato stasera un nuovo vincitore milionario, dal momento che il premio massimo del Million Day (1 milione di euro, ndr) non viene assegnato dal 12 settembre scorso? L’auspicio, naturalmente, è che la risposta possa essere positiva. Più recentemente, ossia il 24 ottobre scorso, sono stati conquistati 100mila euro a Palermo per effetto dell’opzione Extra.

Giova in tal senso ricordare a tutti voi che gli stessi numeri su cui si è deciso di puntare per il Million Day potranno offrire l’opportunità di partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), estrapolati dai 50 rimanenti a seguito del primo sorteggio. Dopodiché, sarà necessario scegliere la tipologia di giocata preferita, “pescando” dal “gruppo” delle tre disponibili: la singola, la plurima e la sistemistica, che esamineremo successivamente nel dettaglio. Si potrà scommettere sino alle 20.20 per il concorso del giorno e dalle 20.35 in avanti per quello della giornata successiva.

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potrebbe aiutare tutti gli scommettitori a intercettare, anche soltanto parzialmente, la cinquina vincente che sarà estratta nella serata di oggi. Ecco perché noi de “IlSussidiario.net” abbiamo deciso di provare a offrire a tutti voi la possibilità di esaminarla nel dettaglio e con attenzione, nella speranza che dalla sua lettura approfondita possano germogliare spunti di interesse (e possibilmente accompagnati dalla buona sorte) per tutti voi. Vi diciamo subito che al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 43. Alle sue spalle, poi, si fanno strada il 53, il 52 e il 30 (42), con il 48 distante appena due lunghezze (40).

Invece, per ciò che concerne i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, in vetta alla graduatoria si ergono il 5 (32 estrazioni), il 7 (30) e l’ormai consolidato terzetto composto dal 32, dal 29 e dal 19 (29), che chiude la top five dell’opzione Extra.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Anche la classifica dei numeri ritardatari del Million Day potrebbe rivelarsi indicativa per tutti i giocatori. Esordiamo comunicandovi che nella top five dei ritardatari al primo posto troviamo l’11, latitante da 55 estrazioni. In seconda posizione c’è il 22, che ha sin qui accumulato 43 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 19 (30), seguito dal 5 (27). Chiude al quinto posto il 51 (24 turni).

Se poi si volge il proprio sguardo ai numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, emerge la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice si trova il 43 (68 turni di ritardo), che ha scavato un solco piuttosto esteso rispetto alla seconda piazza. In tal senso, la top five viene completata dal 3 (50 assenze), dal 33 (49) e, infine, dal tandem composto dal 29 e dal 28 (25). Giunti a questo punto, non resta che impugnare il proprio talismano e attendere con proverbiale pazienza l’arrivo delle 20.30 sull’orologio: solo allora comprenderemo se tali gerarchie vivranno ribaltoni inattesi o rimarranno invariate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 30 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











