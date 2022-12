MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 4 dicembre 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY: CI SARÀ IL VINCITORE MILIONARIO?

Siamo giunti a ridosso di una nuova estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, che contribuisce a rendere colma d’attesa la serata di oggi, domenica 4 dicembre 2022, al termine della quale sapremo con certezza se a qualche fortunato scommettitore sarà riservata la possibilità di lasciarsi andare ai festeggiamenti. Le ultime vincite si sono palesate a Basiglio (Milano), dove il 229esimo milionario della storia del gioco è stato incoronato per mezzo di una giocata plurima, e a Quarto (Napoli), con il milione di euro distribuito grazie a un sistema ridotto.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 3 dicembre 2022

Ormai da diversi mesi il Million Day consente, peraltro, di “riciclare” la propria cinquina, qualora non coincida con quella estratta in prima battuta; infatti, con i medesimi numeri, qualora lo si voglia, sarà possibile partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. Tre le tipologie di giocata esistenti: la singola, la plurima e la sistemistica. Scommesse aperte fino alle 20.20, mentre dalle 20.35 saranno accettate quelle per il giorno successivo.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Ecco i numeri vincenti di oggi venerdì 2 dicembre 2022

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Le regole del Million Day sono davvero semplicissime, in quanto, di fatto, non esistono quasi. Se, allora, vi state chiedendo come si giochi, sappiate che a ciascun giocatore basterà scegliere cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55 e, dopo avere convalidato la propria bolletta di gioco, in ricevitoria oppure online attraverso il portale telematico ufficiale del concorso, attendere le estrazioni delle 20.30.

Come accennavamo poc’anzi, sono in tutto tre le tipologie di giocata che possono essere abbracciate dagli scommettitori: si va dalla singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro, alla plurima, con cui vengono effettuate più giocate singole. Da ultimo, vi è la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di indicare il sistema più adatto alle proprie esigenze (integrale o ridotto). Per ulteriori informazioni, collegarsi al sito web del Million Day e dell’Extra MillionDay.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 1 dicembre 2022

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Quanto si può vincere giocando al Million Day? Nessuna esitazione di fronte a questo legittimo interrogativo, dal momento che risposta certa viene fornita direttamente dal sito internet del concorso a premi. Innanzitutto, mettendo a referto cinque punti su cinque (sostanzialmente facendo en plein, ndr), si può agguantare un milione di euro, mentre si acciuffano mille euro quando i numeri intercettati sono quattro. Per contro, se vengono pronosticati tre numeri, il premio è di 50 euro, mentre sono 2 gli euro che si aggiudica chi ne indovina due.

Con l’Extra MillionDay, invece, si ha l’opportunità di conquistare le seguenti cifre: con cinque punti in totale, ci si porta a casa un decimo del jackpot del Million Day (100mila euro). Chi ne intercetta 4 vince mille euro, invece 100 euro vanno a chi ne azzecca 3. Da ultimo, se si centrano due numeri ci si porta a casa in totale 4 euro. Rammentiamo a tutti gli scommettitori che gli importi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’otto per cento.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 4 DICEMBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA