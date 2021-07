ESTRAZIONE MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI/ La cinquina di oggi domenica 4 luglio 2021

Il Million Day è giunto alla sua prima estrazione domenicale di luglio 2021 con i suoi nuovi numeri vincenti. Cinque cifre che per qualcuno potrebbero significare molto più della semplice giocata di un solo euro realizzata entro le 18.45 di oggi. Ma allora cosa occorre fare adesso? Siamo appena entrati nella delicata fase della verifica dell’estrazione, ovvero quella in cui occorre prendere tra le mani la propria schedina e consultare prontamente la combinazione estratta e che troverete in questa pagina. I festeggiamenti potrebbero essere dietro l’angolo: basterà aver centrato tutti e 5 i numeri per entrare nell’Olimpo dei milionari.

Oltre a consultare i numeri presenti sulle nostre pagine web, in che modo sarà possibile avere la certezza del risultato della giocata eseguita? Le modalità sono svariate: si passa dall’app My Lotteries, dove poter subito consultare la combinazione passando al sito ufficiale del gioco nella sezione “Verifica vincite” e poi attraverso la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Infine collegandosi al sito dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli sarà possibile trovare i cinque numeri vincenti del giorno. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

MILLION DAY, STATISTICHE: NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

Le statistiche anche nel Million Day possono rappresentare un bel punto di partenza grazie alle quali trarre la giusta ispirazione per poter mettere in gioco i cinque numeri utili a portarsi a casa una vincita milionaria. Partiamo subito dai numeri ritardatari, che vedono il 4 in cima alla top ten con un ritardo di ben 39 estrazioni. Si prosegue con il 47 che manca da 34 estrazioni e poi il 38 che di estrazioni ne ha ben 31. Appena giù dal podio, il 49 manca da 25 estrazioni mentre una in meno per il 22 che lo segue a ruota. Si prosegue con il numero 15 che si fa desiderare da 22 estrazioni, mentre il 19 ha collezionato ad oggi 18 concorsi. Chiude la top ten il 13 con 17 estrazioni arretrate, il 14 con 16 concorsi mancanti e poi il 35 che di concorsi alle spalle ne ha 15.

Tra i numeri frequenti apre la top ten il numero 1 a quota 45 estrazioni, seguito dal 55 che lo segue con 44 estrazioni mentre sul terzo gradino troviamo il 50 e il 21 a quota 43 estrazioni. Il numero 27 si fa notare nel Million Day da 42 estrazioni mentre i numeri 51, 46 e 16 hanno collezionato 41 concorsi. Il numero 29 è salito a 40 estrazioni mentre chiuse la top ten è il 20 con 39 estrazioni. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ARRIVA LA QUARTA ESTRAZIONE DEL MESE PER IL MILLION DAY

Il Million Day approda nel suo appuntamento della domenica ed anche oggi, 4 luglio 2021, è pronto a regalare nuove emozioni all’insegna dei suoi numeri fortunati che saranno estratti solo alle ore 19.00, come da tradizione. Il Million Day è la lotteria a premi fissi quotidiana targata Lottomatica che ogni giorno promette di far vincere un milione di euro a coloro che centreranno i cinque numeri estratti. Ma ci sono anche altri premi, come ad esempio quello che è possibile portarsi a casa con il “4” e pari a mille euro. Si scende a 50 euro per il premio con il “3” e si vince perfino con il “2” il premio di consolazione di 2 euro.

In vista della quarta estrazione del mese del MillionDay, vale la pena riassumere le ultime vincite degne di nota. Era lo scorso 17 giugno, in una sera di giovedì, quando è stato centrato l’ultimo “5” che ha fruttato la vincita milionaria a Roma facendo salire a 26 coloro che hanno potuto gioire per un maxi premio dall’inizio dell’anno ad oggi ben 172 dal lancio del gioco Lottomatica. L’ultima vincita milionaria è stata realizzata a distanza di sei giorni dalla precedente ed è stata possibile grazie ad una giocata di appena un euro.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 4 LUGLIO 2021

10 – 31 – 35 – 41 – 53

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLIONDAY E LE REGOLE DEL GIOCO

Giocare al Million Day? Non c’è niente di così semplice se non mettere in fila cinque numeri scelti da una rosa tra 1 e 55 al costo fisso di 1 solo euro per la giocata semplice, che poi è quella classica. Ci sono però ancora altre modalità di giocata, la plurima e la sistemica. La prima consiste semplicemente nell’inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole ciascuna composta come da tradizione da 5 numeri mentre la giocata sistemica permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri tra 1 e 55 compresi in grado di generare da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

In caso di vincita con il Million Day, in quest’ultimo caso il premio in palio è addirittura superiore ad un milione di euro. L’appuntamento con l’estrazione dei cinque numeri vincenti è come sempre alle ore 19.00, 7 giorni su 7, in attesa di un nuovo milionario da far entrare nell’Olimpo dei fortunati concorrenti.



