ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA/ Numeri vincenti oggi domenica 4 settembre 2022

ECCO I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY, ESTRAZIONE DOMENICA 4 SETTEMBRE

In questa domenica 4 settembre 2022 va in scena un nuovo appuntamento con la fortuna, che permetterà a qualche scommettitore di festeggiare per mezzo delle estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay. Da più di un mese a questa parte, infatti, non si presenta un vincitore al cospetto della Dea Bendata e, per la legge dei grandi numeri, ci si augura che tale tabù sia prossimo a essere spezzato.

Dopo aver osservato gli esiti delle estrazioni, sarà fondamentale eseguire un check approfondito della propria schedina; infatti, solo dopo tale passaggio avrete modo di buttarla via senza rimpianti. Oltre che su “IlSussidiario.net”, vi ricordiamo che i numeri vincenti potranno essere letti nelle ricevitorie d’Italia e sul sito web del MillionDay. In alternativa, sarà possibile connettersi all’app MyLotteries e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 SETTEMBRE 2022

11 – 15 – 27 – 37 – 53

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 4 SETTEMBRE 2022

7 – 41 – 44 – 45 – 48

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY: IN ARRIVO NUOVI VINCITORI MILIONARI?

Nella giornata di oggi, domenica 4 settembre 2022, è il momento di osservare le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, sperando che esse si rivelino portatrici di un’esultanza irrefrenabile, a cui alle nostre latitudini non si odono ormai da oltre un mese, visto e considerato che l’ultimo milione di euro assegnato risale addirittura al 27 luglio scorso ed è stato vinto a Rose (Cosenza), in Calabria.

Ci auguriamo chiaramente che tale digiuno possa essere interrotto già a partire da questa sera e, mentre incrociamo le dita, vi diciamo che nella stessa cinquina alla quale sono state affidate speranze di successo per il Million Day, si ha la possibilità di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo la prima. In totale sono tre le tipologie di giocate che possono essere abbinate all’Extra Million Day: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. Quanto costa scommettere? Nel primo caso si paga un euro, nel secondo il prezzo è legato alle giocate singole eseguite, nel terzo la tariffa è di un euro per ogni combinazione. Le scommesse potranno essere effettuate sino alle 20.20 per il concorso del giorno del Million Day, mentre dalle 20.35 saranno accolte quelle per il giorno successivo.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day potrebbe fornire indicazioni estremamente utili ai giocatori che intendono compilare la propria bolletta seguendo anche le indicazioni dettate dagli esiti delle ultime settimane. Nella top 5 dei ritardatari, al primo posto vi è il 22, latitante da 52 estrazioni. In seconda posizione c’è il 29, che ha sin qui accumulato 43 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 26 (41), seguito dal 55 (30). Chiude al quinto posto il 46 (28 turni).

Dando invece un’occhiata ai numeri ritardatari dell’Extra MillionDay si osserva la seguente graduatoria, nella cui posizione di vertice si trova il 38 (34 turni di ritardo), che mantiene un divario piuttosto esteso rispetto alla seconda piazza (quattro lunghezze). In tal senso, la top five viene completata dal 31 (31 assenze), dal 27 (30), dal 10 (29) e, infine, dal 52 (26).

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potrebbe offrire spunti indicativi per giungere a individuare la cinquina vincente di questa sera. Ecco allora che vi offriamo una sua lettura approfondita, asserendo innanzitutto che al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 46. Alle sue spalle, poi, si fanno strada il 53 e il 22 (41), con il 52 e il 30 a una sola lunghezza di distanza (40).

Per ciò che riguarda i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, in vetta alla graduatoria si ergono il 5 (27 estrazioni) e il bis composto dal 29 e dal 19 (24). Seguono a stretto giro di posta il 32 (23) e il 44 (21). Ora non rimane che impugnare il proprio talismano e aspettare con pazienza lo scoccare delle 20.30 sull’orologio, quando si potrà comprendere se le gerarchie riportate nel presente articolo saranno destinate a vivere clamorosi ribaltoni oppure se rimarranno invariate.











