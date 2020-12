MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, domenica 6 dicembre 2020

Il primo weekend di dicembre sta per volgere al termine, non prima però della nuova estrazione del Million Day, la lotteria a premi fissi targata Lottomatica. Oggi, domenica 6 dicembre 2020, nuovo concorso pronto a distribuire ricchi premi ma soprattutto il milione di euro in palio e che andrà nelle tasche di coloro che riusciranno ad intercettare l’intera cinquina fortunata. L’ultima vincita milionaria è stata messa a segno in Lombardia, esattamente a Milano, che ha assunto il primato per essere stata la prima città a diventare milionaria grazie al Million Day nel mese di dicembre 2020. Un finale di anno che però si è rivelato estremamente fortunato per un giocatore che grazie ad una giocata plurima da 3 euro ha intascato un tesoretto da ben un milione di euro! Questa vincita ha fatto aumentare il numero dei milionari grazie alla lotteria a premi fissi di Lottomatica a ben 139 dall’inizio del gioco (febbraio 2018) ad oggi. In tutto il Million Day ha distribuito premi in tutta Italia per un totale di oltre 301 milioni di euro.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 6 DICEMBRE 2020

2 – 45- 49- 17- 46

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Per giocare al Million Day basta seguire delle brevi e semplicissime regole. Sono cinque, in tutto, i numeri da mettere in schedina al costo di 1 euro a giocata, compresi tra 1 e 55 e presso le ricevitorie del Lotto. Si può partecipare anche giocando online o tramite l’app My Lotteries in vista dell’estrazione che si svolge ogni giorno alle ore 19.00 in punto, tutti i giorni. Non c’è solo il primo premio da un milione di euro, ma anche premi secondari, come quello da mille euro con il “4”, passando poi a 50 euro con il “3” e a premio di consolazione di 2 euro con il “2”. Al Million Day è possibile giocare non solo attraverso la giocata singola, ovvero la classica da 1 euro ma anche tramite giocata plurima che permette di inserire nella medesima schedina fino a 10 giocate singole con possibilità di abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni. E poi, riservata ai veri esperti, la giocata sistemica, formata da una combinazione da 6 a 9 numeri da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Quest’ultima permette di vincere, con 9 numeri giocati, un premio massimo di 1.023.080 euro!

