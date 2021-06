ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri tutti i numeri vincenti di oggi 6 giugno 2021

Siete alla ricerca dei numeri vincenti del Million Day relativi alla nuova estrazione di oggi, domenica 6 giugno? Allora eccovi servita la prima buona notizia: vi trovate nel posto giusto. In questa pagina, infatti, sarà possibile trovare la nuova combinazione appena estratta riportante i cinque fatidici numeri che vanno a comporre la combinazione del giorno.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Quali sono i numeri vincenti di oggi 5 giugno 2021? Eccoli!

Sarà fortunata come quella estratta solo pochi giorni fa e che ha permesso di mettere a segno una nuova vincita milionaria con una giocata di appena un euro? Per scoprirlo non ci resta che procedere al tradizionale e necessario controllo, ma in che modo? Le modalità sono molteplici ma siamo pronti a rivelarvele tutte! Oltre alla cinquina presente sul nostro sito potrete infatti procedere con una verifica più approfondita tramite il sito ufficiale del Million Day, nella sezione “Verifica vincite”: basterà inserire il numero di serie sotto al codice a barre presente sul retro dello scontrino di gioco. Anche l’app My Lotteries permette di poter avere una ulteriore conferma dei numeri estratti esattamente come la pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In questi modi potrete scoprire facilmente se davvero la Dea Bendata è stata con voi così clemente da permettervi un cambio di vita radicale! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Arrivano i numeri vincenti di oggi venerdì 4 giugno 2021

COSA ASPETTARCI DALL’ESTRAZIONE DEL MILLIONDAY DI OGGI 6 GIUGNO 2021

Nuovo appuntamento domenicale in compagnia del Million Day, oggi 6 giugno 2021. Alle 19.00 in punto conosceremo infatti i nuovi numeri vincenti dell’estrazione che potrebbe portare a far vincere un milione di euro a coloro che centreranno l’intera combinazione formata come da tradizione da cinque cifre. Prima di procedere con la rispolverata tradizionale delle regole relative al gioco vero e proprio, diamo uno sguardo ai premi finora assegnati dal MillionDay, la lotteria del SuperEnalotto quotidiana. Nella giornata di ieri, sesto appuntamento della settimana e quinto del mese nessuno ha centrato la cinquina super fortunata. L’ultima vincita degna di nota è quella dello scorso 2 giugno quando, proprio nel giorno di festa, un concorrente ha avuto davvero motivo per dare il via ai festeggiamenti conquistando il titolo di primo milionario del mese.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 3 giugno 2021: quali sono?

Dall’inizio dell’anno sono in tutto 24 i milionari mentre da quanto esiste la lotteria a premi fissi di Lottomatica il numero di coloro entrati nell’Olimpo dei milionari è giunto a quota 170. Ovviamente oltre alla possibilità di potersi portare il premio massimo con l’intera combinazione, il Million Day mette a disposizione anche altri premi come quello da mille euro con il “4”, oppure da 50 euro con il “3” e fino al premio di consolazione da 2 euro con il “2”.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 6 GIUGNO 2021

7 – 13 – 34 – 39 – 51

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLIONDAY, COME SI GIOCA AL NUOVO CONCORSO

Se finora siete rimasti incuriositi dalle possibilità quotidiane di poter mettere a segno una giocata che potrebbe cambiare la vostra vita, non ci resta che illustrarvi in che modo procedere: ecco le regole del Million Day. Giocare è veramente semplice dal momento che basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 per poter dare il via al sogno di cambiare la propria vita in modo radicale. Il costo di ciascuna giocata singola è pari ad appena un euro e l’estrazione avviene ogni giorno alle ore 19.00 in punto. Oltre alla giocata singola è possibile anche scegliere la giocata plurima: consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole sempre al costo di 1 euro ciascuna. Si arriva poi alla giocata sistemica che permette di scegliere da 6 a 9 numeri e di selezionare poi la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. La massima vincita che si potrebbe incassare con i sistemi integrali è pari a 1.023.080 euro. In ogni caso è possibile decidere se giocare in ricevitoria, online oppure tramite l’app My Lotteries che permette anche di tentare la fortuna in mobilità, lasciandosi ispirare dalle cifre che potrebbero comparire nella nuova combinazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA