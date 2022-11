Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 6 novembre 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY: GIORNATA FORTUNATA?

I numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay tornano con una nuova estrazione nel corso della serata di oggi, domenica 6 novembre 2022. La duplice estrazione odierna consentirà di distribuire il 228esimo milione di euro della storia del gioco oppure i festeggiamenti dovranno essere ulteriormente procrastinati? Osservando le recenti statistiche, ricordiamo a tutti che è dal 31 ottobre scorso che non si assegna il jackpot a sei zeri: era la notte di Halloween e a esultare è stato uno scommettitore di Taranto per mezzo di una giocata da 1 euro.

Inoltre, con i cinque numeri a cui avete affidato le vostre chance di successo per il Million Day, potrete partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. Bisognerà altresì selezionare il tipo di giocata prediletto fra i tre disponibili: quali sono? La singola, la plurima e la sistemistica, che scopriremo più avanti. Intanto, vi facciamo presente che le scommesse per il concorso del giorno potranno essere eseguite sino alle 20.20. Novecento secondi più tardi, vale a dire a partire dalle 20.35, si potranno effettuare le puntate per il giorno seguente.

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

Focalizziamoci ora la classifica dei numeri ritardatari del Million Day può mostrare agli scommettitori la strada giusta che conduce alla cinquina vincente della giornata di oggi, per effetto delle indicazioni che, leggendola, possono essere ricavate in maniera piuttosto agevole. Ai primi posti della graduatoria dei ritardatari, vi è ancora l’11, latitante da ben 62 estrazioni. In seconda posizione c’è il 5, che ha sin qui accumulato 34 turni di assenza. Al terzo posto troviamo il 28 (27), tallonato dal 43 (24) e dal 15 (23).

Dirottando l’attenzione invece sui numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, dalle statistiche connesse a questa particolare classifica emerge che la posizione di vertice è occupata dal 43 (75 turni di ritardo), che conserva 18 lunghezze di margine sulla seconda piazza. In questo senso, la top five viene completata dal 3 (57 assenze), dal 12 (24) e, infine, dal 26 (23) e dal 52 (20).

La graduatoria dei numeri frequenti del Million Day potrebbe fornire spunti fondamentali nella rincorsa alla sequenza fortunata della serata di oggi. Al primo posto della classifica resiste il 9, che di apparizioni ne ha raccolte 44. Alle sue spalle, si fanno strada il 53 (43), il 30 (42) e il tandem composto dal 24 e dal 52 (41).

Invece, per ciò che riguarda i numeri frequenti dell’Extra MillionDay, sottolineiamo che ai vertici della graduatoria si ergono il 19 e il 5 (32 estrazioni), tallonati dal 7 e dal 29 (30) e dal 32 (29). Sarà obbligatorio, e d’altra parte inevitabile, attendere lo scoccare delle 20.30 per imbattersi nei numeri vincenti delle estrazioni di oggi del Million Day e dell’Extra MillionDay e capire in questo modo se le gerarchie subiranno ribaltoni clamorosi o se, invece, resteranno invariate dopo i sorteggi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 NOVEMBRE 2022

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 6 NOVEMBRE 2022

