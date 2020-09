Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 6 settembre 2020

La prima settimana di settembre 2020 sta per chiudersi ufficialmente ma c’è ancora tempo per un’ultima estrazione del Million Day, la lotteria a premi fissi targata Lottomatica che si prepara a farci vivere nuove emozioni. Alle 19.00 in punto ci attendono i nuovi numeri vincenti: cinque cifre che potrebbero far cambiare totalmente la vita al fortunato concorrente che riuscirà ad intercettarle portandosi a casa la vincita di un milione di euro. Il precedente mese di agosto si era concluso con una duplice vincita milionaria, la numero 119 e la 120 dall’inizio del gioco (febbraio 2018): le due vincite erano state realizzate entrambe giovedì 20 agosto, rispettivamente a Guanzate in provincia di Como e a Castagnole delle Lanze, in provincia di Asti. Secondo i dati forniti da Agipronews, ad oggi il Million Day ha distribuito premi in tutta Italia per un totale di 282 milioni di euro. Non c’è infatti solo il primo premio milionario in palio ma anche altre interessanti vincite, seppur minori per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri della cinquina estratta. Il secondo premio da non sottovalutare, infatti, è quello del valore di mille euro che va nelle tasche di coloro che intercettano quattro numeri fortunati della combinazione.

MILLYON DAY, COME GIOCARE ANCHE ONLINE

Giocare al Million Day e tentare di vincere un milione di euro non è mai stato così semplice! Dopo aver individuato cinque numeri scelti tra 1 e 55, basterà metterli in schedina ed attendere l’estrazione giornaliera che si compie alle ore 19.00 in punto. Solo al termine dell’estrazione della nuova cinquina sarà possibile scoprire se si sono aperte o meno le porte dell’Olimpo che ad oggi accoglie ben 120 milionari super fortunati. Ogni giocata ha un costo fisso di un euro e può essere di diversi tipi. La classica è la giocata singola, nonché la più diffusa, nella quale è prevista la compilazione della schedina con 5 numeri. Si può poi tentare la sorte con la giocata plurima che consente di inserire all’interno della medesima schedina più giocate singole ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine la giocata sistemica che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare poi il tipo di sistema tra Integrale e Ridotto. Oltre alla classica giocata in ricevitoria, se il caldo e la noia vi attanaglia in questa giornata domenicale ed avete voglia di provare a giocare online, potrete farlo tranquillamente accedendo al sito di Lottomatica, previa registrazione ed usufruendo di un bonus di benvenuto fino a 10 euro!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 6 SETTEMBRE 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA