Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 7 marzo 2021

Nuovo appuntamento domenicale con il Million Day, la lotteria a premi fissi di Lottomatica che oggi 7 marzo torna con una nuova estrazione, puntuale alle ore 19.00. Si parte subito con un piccolo riassunto relativo alle precedenti estrazioni ed ai milionari finora entrati a far parte del fortunatissimo Olimpo, quello che raduna tutti coloro che ad oggi sono riusciti a centrale i cinque numeri della combinazione fortunata. Il mese si è aperto in maniera super fortunata dal momento che lunedì 1 marzo sono giunti due nuovi milionari. Entrambe le vincite sono avvenute nel Sud Italia e nel dettaglio a Paola, in provincia di Cosenza e a Caivano in provincia di Napoli. I due fortunatissimi concorrenti sono riusciti a portarsi a casa, a testa, un milione di euro grazie ad una giocata di appena un euro.

Salgono così ad un totale di 153 i milionari del Million Day, da febbraio 2018 ad oggi ma non bisogna dimenticare poi anche le altre vincite, quelle realizzate grazie al “4” del valore di mille euro e che al momento sono oltre 40 mila in totale. Per vincere, ricordiamo che sarà necessario indovinare tutti e cinque i numeri della combinazione ma ci sono anche premi minori come il “3” da 50 euro ed il “2” da due euro.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 MARZO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY: ECCO COME GIOCARE E LE NOVITA’

Grandi novità sul piano del Million Day: sono infatti arrivati i nuovi sistemi che permettono ulteriori vincite. Come spiega il portale dedicato al gioco di Lottomatica, infatti, è possibile oggi giocare non solo con i sistemi integrali ma anche i sistemi ridotti che sviluppano una parte delle possibili combinazioni con i numeri selezionati. Oltre a costare meno sarà possibile vincere almeno mille euro centrando 5 numeri! In generale ricordiamo che giocare al Million Day è estremamente semplice dal momento che sarà necessario scegliere cinque numeri da 1 a 55 e sperare di centrare l’intera combinazione. Con una giocata classica da un euro sarà possibile portarsi a casa la vincita massima!

A proposito di giocate, oltre alla tradizionale giocata singola sarà possibile tentare la sorte attraverso le giocate plurime o sistemiche. Nel primo caso consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole. La seconda modalità permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. A voi la scelta, sperando di essere baciati dalla Dea Bendata!



