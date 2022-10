Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, domenica 9 ottobre 2022

MILLION DAY, VINCITORE MILIONARIO IN ARRIVO?

Nuovo appuntamento con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, che fanno ritorno anche nella giornata di oggi, domenica 9 ottobre 2022, con l’auspicio che il ricco montepremi a sei zeri possa essere conquistato da qualche fortunato scommettitore, ponendo così fine alla rincorsa al milione di euro, che procede ininterrottamente da alcune settimane, a tal punto che l’ultima vincita risale al 12 settembre ed è figlia di una scommessa eseguita online con una spesa di tre euro.

Mediante i medesimi cinque numeri scelti per il Million Day è possibile partecipare a una seconda estrazione di 5 numeri (l’Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. Archiviato tale passaggio, ricordiamo che vi sono in tutto tre tipi di giocate che possono essere abbinati all’Extra Million Day: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. La prima ha il costo di un euro, quello della plurima è strettamente connesso alle giocate singole effettuate, mentre la tariffa con la sistemistica è di un euro per ogni singola combinazione. Si accetteranno scommesse fino alle 20.20, mentre dalle 20.35 si giocherà per il concorso del giorno successivo.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Le regole del Million Day sono davvero di agevole comprensione e alla portata anche di coloro che sono meno avvezzi al mondo delle “puntate”. Cosa bisogna fare per giocare? Semplicemente, lo scommettitore avrà il compito di selezionare cinque numeri inclusi nel novero che va da 1 a 55 e attendere le estrazioni delle 20.30 per scoprire se potrà lasciarsi andare o meno ai festeggiamenti.

Nel contempo, giova rammentare ancora una volta che sono in totale tre i tipi di giocata disponibili: la singola, interamente fondata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, per effetto della quale sono effettuate più giocate singole; la sistemistica, che racchiude in sé la selezione di un lotto numerico che va da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema preferito (integrale o ridotto). Per maggiori dettagli, è sufficiente connettersi al portale del Million Day e dell’Extra MillionDay.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

In tanti si domandano inoltre quanto sia possibile vincere giocando al Million Day e a questo quesito, più che legittimo da parte di chi intende effettuare una scommessa, risponde il sito internet ufficiale del concorso, su cui è riportato che, con cinque punti totalizzati, si agguanta un milione di euro, mentre si acciuffano mille euro quando i numeri intercettati sono quattro. Con tre numeri pronosticati correttamente, il premio scende a 50 euro, mentre sono solo 2 gli euro che si aggiudica chi ne azzecca due.

Invece, con l’estrazione dell’Extra MillionDay, si possono ottenere i seguenti importi: con cinque punti in totale si conquista esattamente la decima parte del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro vanno nelle tasche di chi intercetta 4 numeri (100 euro a chi ne azzecca 3). Da ultimo, con appena due numeri centrati, si vincono 4 euro. I premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8%.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 9 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

