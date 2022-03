Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi giovedì 10 marzo 2022

MILLION DAY ESTRAZIONE DI OGGI 10 MARZO 2022

Continua la caccia all’ambito milione di euro messo in palio del Million Day: tra pochi istanti, alle ore 19.00 per la precisione, in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti dell’amato Lottomatica del concorso di oggi, giovedì 10 marzo 2022. Sono passate più di due settimane dall’ultima maxi-vincita: questa, infatti, risale a martedì 22 febbraio 2022, premiato un fortunato scommettitore di Martano, nel leccese, grazie ad una giocata plurima dal costo di 5 euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 9 marzo 2022: la cinquina è...

Fino alle ore 18.45 è stato possibile piazzare le ultime scommesse in vista dell’estrazione del Million Day: come da tradizione, tutti gli appassionati hanno la possibilità di effettuare le giocate in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Quindici minuti più tardi, alle 19.00 come dicevamo, è prevista l’estrazione della cinquina che vale il maxi-jackpot: Il Sussidiario vi proporrà la combinazione vincente a fondo pagina, ma in alternativa potrete seguirla in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/Cinquina dell'estrazione di oggi martedì 8 marzo 2022

LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Come tutti gli amanti del Million Day sanno, il gioco targato Lottomatica presenta tre modalità di scommessa: la singola, la plurima e la sistemistica. La prima tipologia si può giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni, mentre la seconda e la terza si possono giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni. Conosciamo meglio le tre modalità e partiamo dalla singola: questa prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1€. La plurima, invece, consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1€. Infine, c’è la sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Cinquina dell'estrazione di oggi lunedì 7 marzo 2022

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 10 MARZO 2022

3 – 7 – 11 – 50 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA