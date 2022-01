Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi giovedì 13 gennaio 2022

MILLION DAY, SARÀ UNA ESTRAZIONE FORTUNATA?

Ancora nulla da fare per il primo vincitore milionario del Million Day di questo 2022: nessuno, infatti, è riuscito a beccare la cinquina vincente in questo nuovo anno e c’è grande curiosità di conoscere dove verrà eletto. Tra poco potremmo scoprirlo: alle ore 19.00 in punto è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di oggi, giovedì 13 gennaio 2022.

Fino alle ore 18.45 sarà possibile effettuare le ultime scommesse in vista dell’estrazione del Million Day: consentito compilare le ultime schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. L’estrazione della cinquina dorata è in programma quindici minuti più tardi e avete la possibilità di seguirla in diretta in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 13 GENNAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

QUALI NUMERI GIOCARE AL MILLION DAY? DIAMO UNO GUARDO ALLE STATISTICHE

L’estrazione del Million Day odierna è alle porte, ma è ancora possibile piazzare ultime giocate: per questo motivo è arrivato il momento di andare a conoscere le principali statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti: il 28 resta saldamente in vetta con 44 estrazioni. Subito dietro troviamo quattro numeri: 1, 3, 30 e 50 con 42 estrazioni. Il 51 è a 41 estrazioni, mentre 36 e 41 non vanno oltre le 40 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari: re dei latitanti si conferma il 33, assente da 53 estrazioni. Subito dopo troviamo 12 e 15, rispettivamente out da 38 e 31 concorsi. 7 e 18 non si fanno vedere da 25 e 20 turni, mentre non si hanno notizie di 3 e 21 da 18 e 17 concorsi.

