Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi giovedì 13 maggio 2021

Prosegue senza sosta la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 13 maggio 2021, in programma alle ore 19.00. Il Sussidiario vi proporrà subito la combinazione vincente che vale il maxi-jackpot, ma come ormai d’abitudine è anche possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Siamo alla ricerca del 169esimo vincitore milionario della storia del Million Day: quattro nuovi milionari sono stati registrati in Campania, Veneto, Calabria, Toscana tra venerdì 7 e domenica 9 maggio. In questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse: il gong scatterà alle ore 18.45, è consentito compilare le ultime giocate in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries.

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

L’estrazione del Million Day è alle porte ed è giunto il momento di andare a scoprire quali sono le statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso. In prima posizione troviamo ancora il 27 con 47 estrazioni, seguito da 2 e 50 con 43 estrazioni. 29 e 46 sono fermi a 42 estrazioni, mentre il 16 non va oltre 41 estrazioni. Segnaliamo infine la frequenza di 21 (40 estrazioni), 51 (39 estrazioni) e 20 (39 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri ritardatari del Million Day, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 33, che manca all’appello da 41 giorni. Medaglia di bronzo al 26, assente da 36 estrazioni, mentre quella di bronzo spetta al 17, di cui non si hanno notizie da 27 turni. 2 e 37 sono latitanti da 25 concorsi, mentre il 13 è out da 24 giorni. Il 25 è assente da 19 estrazioni, mentre il 39 da 18 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 13 MAGGIO 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



