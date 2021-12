Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi giovedì 2 dicembre 2021

MILLION DAY, IN ARRIVO VINCITE MILIONARIE?

In questi minuti sono in corso le ultime giocate in vista dell’estrazione del Million Day. Il nuovo concorso del gioco a premi targato Lottomatica è in programma alle ore 19.00 e come sempre sarà possibile piazzare scommesse fino alle ore 18.45: gli appassionati potranno compilare schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries.

L’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, giovedì 2 dicembre 2021, la potrete seguire in diretta live su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. L’ultima maxi-vittoria risale a domenica 21 novembre: la Dea bendata ha baciato uno scommettitore di Volla, in provincia di Napoli, che ha puntato su una singola da 1 euro.

SCOPRI LE TIPOLOGIE DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Come vi abbiamo raccontato, l’estrazione odierna del Million Day è davvero dietro l’angolo ed è arrivato il momento di conoscere le modalità di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Partiamo dalla classica giocata singola: è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi e l’importo di ciascuna giocata è di 1 euro. Poi c’è la giocata plurima, che permette di inserire nella stessa schedina più giocate singole. Infine, gli scommettitori possono optare per la giocata sistemistica, che consente di scegliere da sei a nove numeri e di selezionare la tipologia di sistema tra Integrale, che sviluppa tutte le possibili giocate singole, e Ridotto, che sviluppa una parte delle possibili giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 2 DICEMBRE 2021

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



