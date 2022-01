ESTRAZIONE MILLION DAY/ La cinquina dei numeri vincenti di oggi giovedì 20 gennaio 2022

Dita incrociate e si parte: l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day è finalmente arrivata. Pochi istanti fa, alle ore 19.00, è stata svelata la cinquina dorata che potrebbe regalare 1 milione di euro a qualche fortunato appassionato del gioco Lottomatica. Potete consultare sui canali ufficiali del Million Day o in alternativa qui sotto. Un sogno bramato da molti ma assai difficile da agguantare: secondo la statistica, la probabilità di azzeccare tutti e cinque i numeri estratti è di 1 su 3.478.761. Nulla è impossibile però, quindi correte a verificare le vostre giocate. Ricordiamo inoltre che sono previsti tre numeri secondari a seconda dei numeri indovinati: 1.000 euro per chi becca quattro numeri, 100 euro per tre numeri e 2 euro per due numeri. Il Sussidiario vi rinnova l’appuntamento con il Million Day per l’estrazione in programma domani, venerdì 21 gennaio 2022: buona fortuna a tutti! (Aggiornamento di MB)

DUBBI SU COME FUNZIONA IL MILLION DAY? ECCO TUTTE LE REGOLE

Per prendere parte al gioco del Million Day è necessario individuare cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Le tipologie di scommessa a disposizione sono tre. La prima è la singola, che prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di cinque numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Poi abbiamo la giocata singola, che permette agli appassionati di inserire all’interno della stessa schedina fino a dieci giocate singole, sempre composte da cinque numeri e al costo di 1 euro. La terza e ultima modalità è la sistemistica: questa consente la compilazione di una combinazione da sei a nove numeri, che genera a sua volta da un minimo di 6 a un massimo di 126 combinazioni. Per il momento è tutto, appuntamento a tra poco per l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, giovedì 20 gennaio 2022… (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 20 GENNAIO 2022

5 – 31 – 33 – 40 – 47

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

IL NUOVO CONCORSO DEL MILLION DAY

Nuovo giorno e nuova opportunità di conquistare il milione di euro messo in palio dal Million Day. Come ogni dì, alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti del fortunato gioco targato Lottomatica di oggi, giovedì 20 gennaio 2022. Come da tradizione, potrete seguire l’estrazione in diretta in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In alternativa, su IlSussidiario.net vi proporremo la combinazione dorata a fondo pagina.

Questi sono i minuti decisivi prima dell’estrazione odierna del Million Day: fino alle ore 18.45 gli appassionati avranno la possibilità di effettuare le ultime scommesse in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Il sogno di vincere 1 milione di euro appartiene a tutti e il 2022 deve ancora premiare il primo trionfatore: l’ultimo successo risale all’ultimo giorno del 2021, milionario uno scommettitore di Crema grazie ad una giocata singola dal costo di 1 euro.

IDEE PER I NUMERI DEL MILLION DAY? PROVATE A STUDIARE LE STATISTICHE

Come già anticipato poco fa, in questi minuti è possibile piazzare le ultime giocate in vista dell’estrazione del Million Day del concorso odierno. Le statistiche ricoprono un ruolo particolarmente importante nella compilazione delle schedine e per questo non ci resta che segnalarvi i numeri frequenti e i numeri ritardatari. Iniziamo la nostra analisi con i numeri estratti più spesso: in cima alla classifica troviamo 3 e 28, entrambi con 44 estrazioni. Subito dopo spazio a 1 e 30, con 42 estrazioni, mentre il 50 è fermo a 41 estrazioni. Il 51 segue a ruota con 40 estrazioni, mentre sono due i numeri con 39 estrazioni: 36 e 41. Passiamo adesso ai numeri che non vengono estratti da più tempo: 21, 53 e 51 sono i re della latitanza, rispettivamente con 24, 23 e 22 giorni. Tre numeri non si fanno vedere da 21 estrazioni: parliamo di 1, 29 e 43. 45 e 55 sono out da 20 turni, mentre non si hanno notizie di 28 e 47 da 19 concorsi.

