Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, giovedì 22 settembre 2022

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

C’è tempo fino alle 20.20 per scegliere i vostri numeri e consegnare la schedina nelle mani della Dea Bendata, dopodiché arriverà l’attesissimo momento dell’estrazione! Anche oggi vi proponiamo le statistiche del gioco per aiutarvi a capire su quali numeri potrebbe posarsi la mano della Fortuna. Iniziamo dalle classifiche che possono spaventare i giocatori più prudenti e quelli che si sono appena avvicinati al Million Day: quelle dei numeri ritardatari. I grandi assenti del Million Day sono i numeri 12 e 31 con le loro 30 assenze, seguiti dal 35 (32 assenze), dal 40 (37 assenze) e infine dal 46, che non viene estratto da 46 serate.

Nella variante di gioco Extra MillionDay, mancano all’appello i numeri 43 (30 assenze), 2 (32 assenze), 8 (34 turni senza essere scelto), 17 (40 mancate estrazioni) e infine il 10, nel mirino ormai da 47 estrazioni.

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, LA CLASSIFICA

Passiamo ora a vedere quali sono i numeri estratti più di frequente nelle ultime 50 estrazioni, che potrebbero essere scelti anche questa sera oppure potrebbero iniziare a latitare. Il Million Day vede tra i suoi più grandi affezionati i numeri 22 e 24 (41 presenze), il 52 e il 53 (42 estrazioni) e infine il 9, che è stato scelto per 47 sorteggi.

Anche l’Extra MillionDay non è da meno e schiera in campo il 7 e il 32, entrambi protagonisti di 24 serate, il 19 (25 presenze), il 29 (26 sorteggi) e infine il numero 5, che è uno dei grandi favoriti grazie alle sue 27 estrazioni.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? TUTTI I PREMI

In attesa di scoprire l’esito dell’estrazione di oggi, riepiloghiamo i numerosi premi intermedi previsti nel gioco del Million Day e dell’Extra MillionDay. Ogni giorno, infatti, i giocatori che indovinano due dei cinque numeri fortunati del MillionDay possono riscuotere una vincita pari a due euro. Chi azzecca tre numeri incassa cinquanta euro e con quattro numeri si possono incassare subito mille euro. Con la cinquina completa, ovviamente, si accede all’ambitissimo milione di euro.

Per l’Extra MillionDay, la vincita complessiva dipende anche da quanti numeri avete già indovinato nell’estrazione principale. In generale, comunque, indovinare due numeri su cinque dà diritto a un premio di consolazione di quattro euro, mentre con tre si accedere all’interessante cifra di cento euro. Azzeccando quattro numeri la vincita è pari a mille euro e con la cinquina completa la vincita è di centomila euro. Ricordiamo che ognuna di queste cifre è indicata al netto del prelievo sulle vincite, fissato all’8% per legge.

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

