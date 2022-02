Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, giovedì 24 febbraio 2022

MILLION DAY, ESTRAZIONE RICCA DI PREMI?

Si palesa in data odierna, giovedì 24 febbraio 2022, una nuova estrazione del Million Day, i cui numeri vincenti potrebbero regalare una gioia improvvisa e travolgente agli scommettitori, consentendo loro di cambiare completamente vita e di abbracciare una realtà più solida sotto il mero profilo economico. La cinquina fortunata sarà rivelata alle 19 e campeggerà in tempo reale in quest’articolo, mediante il servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. Esiste altresì l’opportunità di assistere alla diretta live nelle ricevitorie di tutta Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione cinquina di oggi 23 febbraio 2022:

Nella storia del Million Day si sono sin qui registrati 203 vincitori del maxi-premio in palio: l’ultima vincita risale a quasi due settimane fa, più precisamente all’11 febbraio, ed è stata centrata ad Abano Terme, in Veneto. In precedenza, erano stati assegnati altri due milioni di euro: il primo il 21 gennaio a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria; il secondo a Milano, il 7 febbraio.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri l'estrazione di oggi, martedì 22 febbraio 2022

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 24 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, STATISTICHE: NUMERI FREQUENTI E RITARDATARI

Anche in questo giovedì 24 febbraio 2022 sarà dunque rivelata una nuova cinquina vincente del Million Day e, nel tentativo di ingannare l’attesa che ci divide dal momento fatidico, analizziamo rapidamente le statistiche inerenti a questo concorso a premi, con particolare riferimento ai numeri frequenti, vale a dire quelli che si sono palesati con assiduità. In vetta alla classifica si trova il 28 con 44 estrazioni, seguito dal tandem composto dal 53 e dal 27 (42). A chiudere la top ten sono il quartetto formato dal 50, dal 41, dal 30 e dal 3 (41), la coppia costituita dal 55 e dal 36 (40) e il fanalino di coda 1 (39).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri l'estrazione di oggi lunedì 21 febbraio 2022: la cinquina

Fra i numeri ritardatari del Million Day (i meno presenti di questa lotteria), notiamo che al primo posto della graduatoria c’è l’8 (31), davanti al 2 (29) e al duo a cui danno vita il 54 e il 10 (19). A completare la graduatoria dei dieci numeri meno presenti del Million Day sono il 30 (18), il 23 (18), il 16 (18), il 13 (17), il 29 (16) e il 40 (15).



© RIPRODUZIONE RISERVATA