Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi giovedì 27 gennaio 2022

MILLION DAY, TORNA CON IL SUO PREMIO MILIONARIO

Prosegue la caccia al secondo milionario del 2022: è tutto pronto per la nuova estrazione del Million Day. Alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti del concorso di oggi, giovedì 27 gennaio 2022. L’ultima maxi-vittoria risale a venerdì 21 gennaio: premiato un fortunato scommettitore di Gioia Tauro, Reggio Calabria, grazie ad una giocata singola dal costo di 1 euro.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 26 gennaio 2022: cinquina fortunata?

Siamo alla ricerca del 202esimo vincitore milionario della storia del Million Day e c’è grande curiosità di conoscere chi verrà premiato. Alle ore 19.00 potrete seguire l’estrazione del Million Day in diretta in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. In alternativa, potrete conoscere la combinazione dorata su Il Sussidiario, qui a fondo pagina.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi, martedì 25 gennaio 2022: la cinquina

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 27 GENNAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SCOPRI LE MODALITÀ DI GIOCATA DEL MILLION DAY

Fino alle ore 18.45 potrete effettuare le ultime scommesse in vista dell’estrazione del Million Day. Come ben sappiamo, potete compilare le schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Prendere parte al gioco targato Lottomatica è semplicissimo: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro e bisogna scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi. Questa è la giocata singola, ma possiamo ricorrere ad altre due giocate più articolate: la giocata plurima e la giocata sistemistica. La prima consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1€; la seconda, invece, permette di scegliere da 6 a 9 numeri e di selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi lunedì 24 gennaio 2022: la cinquina

© RIPRODUZIONE RISERVATA