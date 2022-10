Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, giovedì 27 ottobre 2022

ESTRAZIONE MILLION DAY: IN ARRIVO GRANDI VINCITE?

Il Million Day e l’Extra MillionDay tornano con una nuova estrazione e con i loro numeri vincenti nella serata di oggi, giovedì 27 ottobre 2022. Continua l’inseguimento, apparentemente interminabile, a un nuovo vincitore milionario, che si protrae esattamente da un mese e mezzo. In tal senso, l’ultimo milione di euro distribuito risale addirittura al 12 settembre scorso, quando, con una giocata online da 3 euro, a esultare fu un fortunato giocatore. Più recentemente (lunedì 24 ottobre), a Palermo una giocata perdente al MillionDay si è trasformata in una vincita da 100mila euro grazie all’opzione Extra (nona vincita del premio massimo da quando quest’ultima è stata ufficialmente introdotta).

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 26 ottobre 2022: le cinquine

Non va infatti dimenticato che i cinque numeri selezionati per il Million Day, qualora lo desideriate, vi daranno la chance di prendere parte a una seconda estrazione di 5 numeri (Extra MillionDay), ricavati dai 50 rimanenti dopo il primo sorteggio. A quel punto bisognerà selezionare la tipologia di giocata preferita, attingendo dal novero delle tre disponibili: stiamo parlando della singola, della plurima e della sistemistica. Il costo della prima è pari a 1 euro, quello della plurima è invece legato alle giocate singole eseguite, mentre con la sistemistica la tariffa è di 1 euro per ciascuna sequenza. Sarà possibile scommettere fino alle 20.20. Dalle 20.35, invece, potranno essere effettuate le proprie puntate per il concorso del giorno seguente.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione cinquine di oggi, martedì 25 ottobre 2022

CLASSIFICA DEI NUMERI RITARDATARI MILLION DAY

La classifica dei numeri ritardatari del Million Day potrebbe essere un elemento utile a offrire spunti determinanti per ciò che riguarda la compilazione della bolletta e di gioco, permettendo agli scommettitori di individuare, anche solo in parte, la sequenza che sarà estratta in serata. Vale quindi la pena investire due minuti del proprio tempo per analizzarla, per scoprire così che nella top five dei ritardatari al primo posto vi è l’11, latitante da 52 estrazioni. In seconda posizione c’è il 22, che ha sin qui accumulato 40 turni di assenza. Sul terzo gradino del podio troviamo il 19 (27), seguito dal 23 (25). Chiude al quinto posto il 5 (24 turni).

Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, lunedì 24 ottobre 2022

Esaminando successivamente i numeri ritardatari dell’Extra MillionDay, osserviamo come nella posizione di vertice si trovi il 43 (65 turni di ritardo). Dalla seconda piazza in poi, individuiamo, nell’ordine, il 3 (47 assenze), il 33 (46) e, infine, il 21 (35) e il 29 (22).

CLASSIFICA DEI NUMERI FREQUENTI MILLION DAY

La cinquina vincente del Million Day può essere in qualche modo “predetta” anche per mezzo della classifica dei numeri frequenti. Di conseguenza, noi de “IlSussidiario.net” vi diamo la possibilità di leggerla in maniera approfondita: scoprirete così che al primo posto della classifica si fanno strada il 9 e il 52 (43 apparizioni), alle cui spalle resistono il 30 e il 53, che di presenze ne hanno raccolte 42. A seguire, poi, c’è il 20 (41).

Per quanto attiene ai numeri frequenti dell’Extra MillionDay, in vetta alla graduatoria spicca il 5 (32 estrazioni), tallonato dal 7 (30) e dal 29 (29). Al quarto e al quinto posto troviamo il 32 e il 19 (28). A questo punto, tutto ciò che rimane da fare è impugnare il proprio portafortuna e attendere con pazienza che sull’orologio le lancette indichino le 20.30, orario in cui saranno resi noti gli esiti delle estrazioni, che consentiranno di capire non solo se la propria bolletta si rivelerà benedetta dalla buona sorte, ma anche se le gerarchie qui evidenziate saranno sottoposte a ribaltoni o se, invece, resteranno del tutto invariate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 27 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 27 OTTOBRE 2022

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA