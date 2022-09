ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ I numeri vincenti, oggi 29 settembre 2022

NUMERI VINCENTI MILLON DAY ED EXTRA MILLION DAY: STASERA CACCIA AL MILIONE

Anche oggi molti giocatori sono rimasti con il fiato sospeso in attesa dell’estrazione del Million Day e dell’Extra Million Day! Questa sera, giovedì 29 settembre, siamo infine pronti a scoprire su quali numeri si è posata la mano della Dea Bendata e chissà che questi ultimi due giorni di settembre non vedano l’incoronazione di un secondo vincitore! L’ultima vincita si è infatti registrata il 12 settembre a Roma, mentre nel mese di agosto la caccia al milione si è rivelata infruttuosa. Se siete pronti a scoprire l’esito della vostra schedina, trovate comodamente le combinazione vincenti su ‘IlSussidiario.net’ nei prossimi paragrafi, ma vi raccomandiamo di fare un secondo controllo sui canali ufficiali, come il sito del MillionDay e la sezione dedicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I numeri fortunati sono anche disponibili alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset oppure potete consultarli direttamente in ricevitoria! (agg. Marta Duò)

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 28 settembre 2022

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 SETTEMBRE 2022

2 – 12 – 19 – 37 – 38

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 27 settembre 2022: le cinquine

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 29 SETTEMBRE 2022

15 – 23 – 32 – 39 – 46

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE RICCA? ECCO COME RISCUOTERE LA POSSIBILE VINCITA

Ora che conosciamo finalmente le combinazioni fortunate di questa sera, vediamo insieme cosa potete fare per riscuotere le vostre eventuali vincite al Million Day e all’Extra MillionDay! Innanzitutto, abbiate cura di conservare lo scontrino originale in modo che sia integro, altrimenti non potrete ottenere neanche il premio di consolazione di due euro. Se avete vinto una cifra fino a 543,48 euro non dovete fare altro che mostrare lo scontrino in una qualsiasi ricevitoria per richiedere il vostro premio in denaro, mentre per cifre comprese tra 543,48 euro e 10.500 euro dovrete recarvi nella stessa ricevitoria in cui avete giocato. La procedura è un po’ diversa se avete vinto importi sopra i 10.500 euro, perché in questo caso dovete rivolgervi a un qualsiasi sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, esibendo anche un documento di identità valido, il codice fiscale e la richiesta di pagamento. Se siete giocatori online riceverete le vincite fino a 10.500 euro come accredito sul conto di gioco, mentre per gli importi superiori dovrete in ogni caso riscuoterli presso una delle filiali Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, sempre con i documenti richiesti.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 26 settembre 2022: le cinquine

Le vincite si possono incassare entro il sessantesimo giorno dall’affissione del Bollettino Ufficiale. Per conoscere subito l’esito della giocata, infine, vi ricordiamo un comodo e veloce trucchetto: aprite il sito del Million Day oppure la App MyLotteries e ricopiate il numero della schedina nel form apposito, sarà il sistema a dirvi subito com’è andata la vostra giocata! (agg. Marta Duò)

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY? TUTTI I PREMI

Ogni giorno i giocatori danno la caccia al milione di euro, ma più spesso incassano qualcuno dei numerosi premi intermedi previsti nel gioco. Se non lo sapete, avete infatti diritto a una vincita in denaro già indovinando due dei cinque numeri fortunati. Nel Million Day, azzeccare due numeri comporta infatti un premio di consolazione di due euro. Se i numeri che avete indovinato sono tre, potete mettere in tasca una vincita pari a cinquanta euro. Quattro numeri della cinquina fortunata danno diritto a mille euro e a cinque ovviamente arriva l’agognato milione di euro,

Anche l’Extra MillionDay ha un meccanismo simile, ma presenta una leggera differenza: la vincita totale può infatti dipendere da quanti numeri avete già indovinato nel sorteggio principale del Million Day. In generale, due dei numeri “extra” fruttano una vincita di quattro euro, mentre tre danno diritto a cento euro. Quattro numeri “extra” vi permettono di portare a casa mille euro mentre tutti e cinque sbloccano centomila euro. Ogni cifra è indicata al netto del prelievo sulle vincite, fissato all’8% per legge. (agg. Marta Duò)

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, LA CLASSIFICA

Avete ancora qualche ora per partecipare al gioco del Million Day e alla sua variante Extra MillionDay: fino alle 20.20 potete scegliere le vostre combinazioni per cercare di acchiappare il milione di euro in palio questa sera, mentre a partire dalle 20.35 apriranno le partecipazioni per l’estrazione di domani! Per non lasciarci distrarre nell’attesa, riepiloghiamo quali sono i numeri più frequenti delle ultime 50 estrazioni, così da scoprire se la cinquina di oggi, giovedì 29 settembre, riserverà qualche sorpresa. I grandi favoriti del Million Day sono i numeri 48 (con 40 presenze), 24 e 52 (entrambi estratti 42 volte), 53 (43 estrazioni) e infine il 9, un habitué con 46 serate alle spalle.

La top five dei grandi affezionati alla variante di gioco Extra MillionDay schiera invece dei numeri un po’ diversi. Stiamo parlando del 7 e del 19 (entrambi scelti per 25 serate), del 32 (26 presenze), del 5 (27 estrazioni) e in ultimo del 29, che è stato protagonista di 28 sorteggi.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

In attesa dell’estrazione, che avverrà questa sera puntuale alle 20.30, possiamo cercare di capire se le cinquine fortunate di oggi vedranno finalmente la comparsa di qualche grande assente. Ci sono infatti numeri che mancano da parecchio sul piccolo schermo e che possono tentare i giocatori più audaci. Nel Million Day, i numeri ritardatari sono il 12 e il 31, tutti e due con 37 assenze; il 35 con le sue 39 assenze; il 40, che latita da 44 turni; il 46, che non si vede ormai da 53 sorteggi.

I grandi assenti dell’Extra MillionDay sono invece: il 5 (28 assenze), il 53 (32 assenze), il 43 (disperso da 37 sorteggi), il 2 (lontano dai radar da 39 estrazioni) e l’8, che si fa desiderare da ben 41 turni.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, LE REGOLE DELLA CACCIA AL MILIONE

Sapete già tutto sulle regole del gioco? Se la risposta è no o se non siete sicuri di conoscere tutte le possibilità offerte dal Million Day, allora restate con noi per liberarvi dei vostri dubbi una volta per tutte! Iniziamo ricordandovi che le schedine si possono compilare nelle ricevitorie o presso i rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma si può giocare anche online scaricando la App MyLotteries e aprendo un conto di gioco. Ora vediamo gli aspetti più pratici. Per partecipare al Million Day e alla sua variante Extra MillionDay vi basta selezionare dei numeri compresi tra 1 e 55. Scegliendo cinque numeri effettuate una giocata singola, mentre la giocata plurima vi permette di selezionare più di una cinquina, fino a un massimo di 5 in ricevitoria e di 10 cinquine online. Ogni cinquina ha il costo fisso di un euro. I sistemi di gioco più complessi, come quelli integrale e ridotto, vi consentono invece di selezionare dai 6 ai 9 numeri.

Come funziona invece la variante di gioco? Le regole sono le stesse, ma l’estrazione dell’Extra MillionDay avviene subito dopo quella del Million Day e prende quindi in considerazione i 50 numeri esclusi dall’estrazione principale. Partecipare anche a questa seconda possibilità ha il costo aggiuntivo di un euro e può dare diritto a ulteriori premi, ne caso di mancata vincita al Million Day.











© RIPRODUZIONE RISERVATA