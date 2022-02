Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi giovedì 3 febbraio 2022

MILLION DAY, CI SARANNO RICCHI PREMI?

Nuovo giorno, nuova corsa: è tutto pronto per l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021. Prosegue la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica, l’ultima maxi-vincita risale a decine di giorni fa, al 15 gennaio per l’esattezza: premiato uno scommettitore di Longo, provincia di Vicenza, grazie ad una giocata plurima da 5 euro.

Ora dobbiamo eleggere il 150esimo vincitore del Million Day e c’è tempo per giocare fino alle ore 18.45: come ben sappiamo, è possibile scommettere in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. L’estrazione, invece, è in programma alle ore 19.00 ed è possibile seguirla in ricevitoria, www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. Ovviamente, in alternativa, potrete conoscere i cinque numeri vincenti sulle pagine de ilsussidiario.net.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 3 FEBBRAIO 2022

CHE NUMERI GIOCARE AL MILLION DAY?

Siete pronti per l’estrazione del Million Day di oggi? Se la risposta è sì, ecco l’ultima tappa in vista del disvelamento della combinazione vincente: l’appuntamento con le statistiche. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli estratti più spesso: in prima posizione c’è il 28 con 47 estrazioni. 3 e 30 seguono con 43 e 41 estrazioni, mentre troviamo un duo con 40 estrazioni: si tratta di 51 e 53. Infine, spazio a 1-41-50 e 18-27 con 39 e 38 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo. Il re dei latitanti è il 21, assente da 38 estrazioni. Poi spazio a 10 e 41, rispettivamente out da 38 e 30 turni, mentre 41 e 24 non si fanno vedere da 22 e 18 concorsi. Non si hanno notizie di 3, 11 e 49 da 16 giorni. Segnaliamo infine il ritardo di 18 e 37-42, rispettivamente fuori dalla cinquina vincente da 15 e 14 giorni. Appuntamento a tra poco per l’estrazione…

