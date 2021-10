Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi giovedì 7 ottobre 2021

MILLION DAY, MILIONE IN ARRIVO?

Le lancette corrono, l’appuntamento è fissato e nessuno vuole perderlo: l’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, giovedì 7 ottobre 2021, è in programma alle ore 19.00 e su IlSussidiario.net vi proporremo la combinazione vincente. In alternativa è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

L’ultima maxi-vincita risale a tre giorni fa: trionfatore al Million Day un appassionato di Sarzana grazie ad una giocata singola in abbonamento. Sono già 45 i milionari nell’arco del 2021. E in questi minuti è possibile effettuare le ultime scommesse: fino alle ore 18.45 potrete compilare schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries.

DUBBI SUI NUMERI DA GIOCARE AL MILLION DAY? “CHIEDILO” ALLE STATISTICHE

Dopo la presentazione della nuova estrazione del Million Day, concentriamo la nostra attenzione sulle statistiche. Partiamo dai numeri ritardatari, quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 38, assente da 42 giorni. 32 e 16 mancano all’appello da 33 e 31 estrazioni, mentre 54 e 49 sono assenti rispettivamente da 28 e 27 concorsi. 24 e 55 hanno un ritardo di 25 turni, mentre non si hanno notizie di 25 e 51 da 23 e 22 giorni. È il momento di andare a conoscere i numeri frequenti, quelli che sono stati estratti più spesso: 50 in vetta con 47 estrazioni, seguito da 1 (46 estrazioni), 46 (45 estrazioni) e 23 (44 estrazioni. Il tris 40-41-51 è a quota 42 estrazioni, mentre il 21 è a 40 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 7 OTTOBRE 2021

