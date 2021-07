Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi giovedì 8 luglio 2021

CI SARÀ LA GIOCATA FORTUNATA OGGI AL MILLION DAY?

Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day: è tutto pronto per l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 29 settembre 2020. È stata registrata a Roma l’ultima maxi-vittoria, tre settimane fa, e tantissimi scommettitori sono impegnati in questi minuti ad effettuare le ultime giocate del caso: ricordiamo che il gong scatterà come sempre alle ore 18.45 ed è possibile compilare le schedine in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries.

Chi sarà il 173esimo vincitore della storia del Million Day? Tutti incrociano le dita e sperano nella Dea Fortuna, ma bisognerà attendere sino alle ore 19.00 per conoscere la combinazione vincente: la cinquina dorata sarà disponibile qui a fondo pagina, ma in alternativa è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

In attesa di conoscere la combinazione vincente del Million Day, è tempo del consueto appuntamento con le tipologie di giocata. Partiamo dalla giocata “base” ovvero la singola: questa prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro Passiamo adesso alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Infine, la giocata sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 1 LUGLIO 2021

26 – 27 – 36 – 46 – 48

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



