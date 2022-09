Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi giovedì 8 settembre 2022

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, LE REGOLE DELLA CACCIA AL MILIONE

Nell’attesa per l’estrazione di questa sera del MillionDay e dell’Extra MillionDay abbiamo tempo per ripassare le basi del gioco e capire quali sono le opzioni offerte per partecipare e dare così la caccia al goloso premio da un milione di euro. Innanzitutto, quello che dovete fare per partecipare è scegliere dei numeri compresi tra 1 e 55. Ne potete scegliere 5 (giocata singola), oppure di più. In quest’ultimo caso, con la giocata plurima potete selezionare più cinquine (5 se compilate la schedina in ricevitoria, 10 se utilizzate la App My Lotteries). Ogni cinquina ha il costo fisso di un euro. Con sistemi di gioco più laboriosi, come quello integrale e ridotto, potete sceglierne anche 6 o 9.

MILLION DAY ED EXTRA/ Numeri vincenti estrazione di oggi mercoledì 7 settembre 2022

La variante di gioco Extra MillionDay vi permette di partecipare alla seconda estrazione della serata, che prende in considerazione i 50 numeri che non sono stati scelti nel sorteggio del MillionDay. Potete quindi candidare i vostri numeri al costo aggiuntivo di un euro, facendolo quindi prendere parte a una seconda estrazione che prevede ulteriori premi. Infine, dove si gioca? Le schedine si possono compilare in ricevitoria oppure presso i rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si può anche giocare online scaricando la App MyLotteries e aprendo un conto di gioco.

Estrazione Million Day/ Scopri i numeri vincenti di oggi 6 settembre 2022

NUMERI FREQUENTI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, LA CLASSIFICA

I giocatori più esperti amano dare un’occhiata alle statistiche di gioco prima di scegliere la cinquina (o le cinquine) che candideranno all’estrazione di questa sera. Avete tempo ancora qualche ora per pensarci, precisamente fino alle 18.45! Nell’attesa dell’estrazione di oggi, giovedì 8 settembre, sbirciamo subito quali sono i numeri sorteggiati più spesso nelle ultime 50 estrazioni, quindi all’incirca negli ultimi due mesi. Per lasciarvi ispirare, considerate che il MillionDay vede tra i suoi grandi favoriti i numeri 52 (40 presenze), il 22, il 53 e il 24 (tutti e tre con 41 sorteggi), e infine il 9, che ha fatto sentire la sua presenza in ben 45 serate.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI EXTRA/ Estrazione 5 settembre 2022, le cinquine di oggi

Anche la variante di gioco Extra MillionDay presenta una classifica da tenere presente al momento di compilare la schedina. In particolare, i più frequenti sono i numeri 44 (22 sorteggi), 32 (23 presenze), 29 e 19 (entrambi protagonisti di 25 turni) e infine il numero 5, scelto per 27 volte.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Mentre i numeri più frequenti possono sembrarci un terreno di gioco affidabile e sicuro, i più spericolati vorranno senza dubbio addentrarsi anche nella classifica dei numeri ritardatari, che potrebbe nascondere qualche piacevole sorpresa. Iniziamo allora dal MillionDay, che mette in campo il 14 e il 40 (entrambi con 23 assenze), il 46 (32 assenze), il 29 (che manca ormai da 47 serate) e infine il 22, che non risponde all’appello da 56 sorteggi.

Tra i numeri ritardatari dell’Extra MillionDay possiamo invece segnalare il 17 (26 assenze), il 10 (assente da 33 turni), il 27 (che manca all’appello da 34 serate), il 31 (35 assenze) e infine con il 38, che ormai non si vede da 39 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 8 SETTEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 8 SETTEMBRE 2022

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA