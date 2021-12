NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 9 dicembre 2021: cinquina fortunata?

Ci siamo, pochi minuti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 9 dicembre 2021: c’è grande curiosità di scoprire chi sarà il 196esimo vincitore milionario della storia del gioco e tutti gli scommettitori sono all’opera per controllare la propria schedina. Qualche speranza in più per gli altri premi messi in palio dal gioco targato Lottomatica: 1.000, 100 e 2 euro a seconda di chi indovina quattro, tre e due numeri. I premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Da questo momento in poi è possibile effettuare le scommesse in vista del concorso di venerdì 10 dicembre 2021. Per oggi è tutto: appuntamento a domani una nuova estrazione del MD. (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 9 DICEMBRE 2021

15 – 26 – 28 – 35 – 46

QUALI SONO LE MODALITÀ DI GIOCO DEL MILLION DAY?

Manca davvero poco all’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day di oggi, giovedì 9 dicembre 2021, ed è tempo di andare a scoprire le tipologie di giocata messe a disposizione dal gioco Lottomatica. Partiamo dalla giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1€. Passiamo adesso alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1€. Infine spazio alla giocata sistemistica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. (Aggiornamento di MB)

ESTRAZIONE MILLION DAY, SORPRESE IN ARRIVO?

Chi sarà il 196esimo vincitore milionario della storia del Million Day? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo e tra poco potremmo scoprirlo: alle ore 19.00 è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, giovedì 9 dicembre 2021. Ricordiamo che l’ultima maxi-vincita è stata registrata a Volla, in provincia di Napoli, grazie ad una giocata da 1€, lo scorso 21 novembre.

In questi minuti è consentito effettuare le ultime scommesse in vista dell’estrazione del Million Day: è possibile giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’app My Lotteries. Sarà possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, ma come sempre potrete anche trovare la combinazione vincente qui a fondo pagina.

QUALI NUMERI GIOCARE OGGI AL MILLION DAY? DIAMO UNO GUARDO ALLE STATISTICHE

In questi ultimi minuti a disposizione per le scommesse del Million Day è necessario ripassare anche le principali statistiche del gioco Lottomatica. Partiamo dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 4, che manca all’appello da 36 estrazioni. Subito dopo troviamo 22 e 43, rispettivamente assenti da 29 e 27 turni, mentre il 40 è out da 23 concorsi. 29 e 36 non si fanno vedere da 19 giorni, mentre non si hanno notizie di 33 e 46 da 18 e 16 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: primo posto ancora per il 50 con 44 estrazioni, seguito da 3 e 1, rispettivamente con 43 e 42 estrazioni. Il 51 è a quota 41 estrazioni, mentre sono quattro i numeri con 40 estrazioni: parliamo di 21, 23, 28 e 41.

