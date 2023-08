Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi lunedì 14 agosto 2023

MILLION DAY, L’ESTRAZIONE DEL 14 AGOSTO: È CACCIA LA MILIONE!

Il Million Day non va in vacanza. Come ogni giorno anche oggi, vigilia di Ferragosto, l’appuntamento è il solito con il gioco quotidiano che permette di vincere fino a un milione di euro. Infatti il concorso offre la possibilità di giocare ben due volte al giorno, alle 13 e alle 20.30, con una doppia estrazione che dunque permette di vincere fino a due volte al giorno. I numeri da scegliere per partecipare al concorso sono 5, compresi tra l’1 al 55. Inoltre si può giocare all’Extra Million Day, concorso aggiuntivo che invece dà la possibilità di vincere fino a 100.000 euro. Anche in questo caso si devono scegliere cinque numeri dall’1 al 55: l’estrazione avviene tra i non vincenti del concorso principale.

MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI

Vediamo ora una statistica del Million Day in vista di questa estrazione di oggi. Partiamo dai numeri ritardatari assoluti sui due concorsi. Quello che si vede da meno tempo è il 33, che manca da 17 estrazioni, seguito dall’8 che manca da 16. Sono 14 le estrazioni senza il 26 e il 9 mentre 13 quelle senza il 45. Da 12 estrazioni non si vedono il 48 e il 22 mentre da 11 il 37. 10 assenze per il 40 e 9 per il 27.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

11 – 13 – 21 – 23 – 31

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 14 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

15 – 27 – 29 – 40 – 53

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 14 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

