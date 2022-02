Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, lunedì 14 febbraio 2022

MILLION DAY, ESTRAZIONE FORTUNATA?

Quest’oggi, lunedì 14 febbraio 2022, si rinnova l’appuntamento con una nuova estrazione del Million Day, i cui numeri vincenti fanno sognare gli scommettitori a caccia della maxi-vincita milionaria, che potrebbe regalare loro una svolta di notevole rilievo nella loro esistenza. Occorrerà attendere fino alle 19 per conoscere la cinquina fortunata, pronta per essere riportata all’interno di questo articolo in tempo reale, per effetto del servizio di aggiornamento a cura de “IlSussidiario.net”. Ricordiamo a tutti voi la possibilità di consultare la diretta live nelle ricevitorie di tutta Italia, sul portale telematico www.millionday.it o sull’applicazione Lotto e di consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Sono sempre 202, sino a questo istante, i milionari premiati nella storia del Million Day. Ricapitolando quanto accaduto in questo primo mese e mezzo del 2022, il primo vincitore è stato celebrato a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, lo scorso 21 gennaio, mentre il secondo risiede a Milano e ha esultato per mezzo di una giocata online. Facendo un salto a ritroso nel tempo, dunque al 2021, esso si era chiuso con l’assegnazione di un milione di euro il 31 dicembre. In totale erano stati 54 i milionari premiati dalla buona sorte nell’arco di 52 settimane.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 14 FEBBRAIO 2022

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI SCOMMESSA

Vi state chiedendo come fare per giocare al Million Day? Nessun problema, simo pronti a fornirvi tutte le indicazioni necessarie a tentare la sorte, facendo un rapido riepilogo delle modalità di scommessa. Innanzitutto, è indispensabile compilare una schedina da almeno un euro, puntando tutto su cinque numeri compresi fra l’1 e il 55. Sono tre i tipi di giocata consentiti: singola (cinque numeri al costo di un euro), plurima (sino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e sistemistica (con possibilità di scommettere su 9 numeri).

In palio non c’è solo il milione di euro, che si agguanta azzeccando tutti e cinque i numeri estratti: fra i premi secondari ve n’è anche uno da 1.000 euro, riservato a coloro che hanno il merito di pronosticare correttamente quattro numeri su cinque. Il consiglio che vi diamo, come sempre, è quello di giocare in maniera responsabile e controllare con cura la vostra bolletta prima di bollarla frettolosamente come non vincente, facendo ricorso a qualsivoglia metodologia esistente per le operazioni di controllo.



