ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi 14 marzo 2022: cinquina fortunata?

L’ultimo granello di sabbia è caduto sul fondo della clessidra: anche oggi, lunedì 14 marzo 2022, si è svolta l’attesissima estrazione del Million Day e, nel contempo, è giunto il momento di comprendere se essa consentirà di celebrare il 207esimo vincitore della storia di questa lotteria, il settimo dell’anno (nel 2021 erano stati 54 i fortunati milionari, ndr). Qualora non abbiate vinto il milione di euro, vi raccomandiamo di non cedere alla rabbia e di non strappare in mille pezzi la vostra schedina, dal momento che esiste la possibilità di conquistare almeno uno dei premi secondari, ossia quelli che corrispondono a 1.000, 100 e 2 euro e che sono riservati a coloro che indovinano quattro, tre e due numeri. Si conclude qui l’appuntamento con il concorso made in Lottomatica: “IlSussidiario.net” vi augura buona fortuna e vi aspetta sempre sulle sue colonne domani, con l’estrazione del Million Day di martedì 15 marzo 2022. Adesso diamo spazio alla cinquina vincente di oggi.

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 14 MARZO 2022

27 – 42 – 48 – 53 – 54

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY: NUMERI FREQUENTI E RITARDATARI

Attendendo di scoprire la cinquina vincente del Million Day di oggi, lunedì 14 marzo 2022, è opportuno concedersi un breve approfondimento relativo alle statistiche collegate a questa lotteria, focalizzandosi soprattutto sui numeri frequenti, ovvero quelli che si palesano con maggior continuità. In vetta a questa speciale classifica si trova il 28 con 46 estrazioni, tallonato dal 50 (43) e dal 30 (42). Il terzetto di testa è seguito quindi dal 55 e dal 27 (41). A chiudere la top ten sono il tandem formato dal 53 e dal 41 (40) e il tris composto dal 18, dal 3 e dall’1 (39). Fra i numeri ritardatari del Million Day scopriamo invece che, al primo posto della graduatoria, si conferma il 29 (34 assenze), cui seguono, nell’ordine, il 51 (33) e il 38 (27). A completare la classifica dei dieci numeri meno presenti del Million Day sono il 31 (24), il 36 (21), il 53 (20), il 6 (19), il 37 (18), il 26 (17) e il 19 (15).

MILLION DAY ESTRAZIONI DI OGGI 14 MARZO 2022

Quest’oggi, lunedì 14 marzo 2022, è tempo di una nuova estrazione del Million Day, i cui numeri vincenti potrebbero fare esultare uno o più giocatori, consentendo loro di introitare una cifra a sei zeri e osservare la propria esistenza da un punto di vista totalmente inedito, godendo di maggior stabilità e sicurezza economica. La cinquina sarà come sempre svelata alle 19 e campeggerà appena disponibile all’interno di quest’articolo, per mezzo del servizio di aggiornamento a cura dalla redazione de “IlSussidiario.net”. Rammentiamo, poi, la possibilità di assistere alla diretta dell’estrazione presso le ricevitorie di tutt’Italia, sul sito internet www.millionday.it o sull’applicazione Lotto. In alternativa, si può consultare la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Continua, intanto, l’inseguimento al milionario numero 207 della storia del Million Day. Soltanto giovedì scorso, in quel di Ciampino, per mezzo di un sistema integrale è stato vinto l’ultimo milione di euro in ordine cronologico. Pochi giorni prima, invece, il maxi-montepremi era stato agguantato da uno scommettitore di Volpiano (Torino), centrando la sequenza esatta con una giocata singola da un euro. Le altre quattro vincite del 2022? Il 22 febbraio scorso, a Martano (Lecce), un giocatore si è aggiudicato il milione di euro con una schedina plurima da 5 euro. Prima ancora hanno festeggiato una persona di Abano Terme, in Veneto (11 febbraio), uno scommettitore di Milano (7 febbraio) e un giocatore di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria (21 gennaio).

COME GIOCARE AL MILLION DAY? TRE TIPOLOGIE DI SCOMMESSA

Mentre restiamo in attesa di conoscere gli esiti dell’estrazione del Million Day di oggi, cogliamo l’occasione per rinnovare la spiegazione delle regole relative a questo concorso, che risultano di agevole comprensione per chiunque, anche per coloro che sono meno avvezzi al gioco. Il primo passaggio che occorre effettuare è quello di compilare una schedina da almeno un euro, selezionando cinque numeri compresi fra l’1 e il 55. Dopodiché, bisogna decidere a quale tipologia di giocata ricorrere fra le tre disponibili: ci sono la cosiddetta singola (cinque numeri al costo di un euro), la plurima (fino a un massimo di 10 giocate singole in un unico scontrino) e la sistemistica (con possibilità di scommettere su 9 numeri).

Non solo il milione di euro: in palio ci sono anche premi minori, che potrebbero permettere comunque di accumulare un piccolo gruzzoletto o di far fronte ad alcune spese impreviste. Il consiglio è sempre il solito: controllate la vostra schedina prima di etichettarla come non vincente, facendo ricorso a qualsivoglia metodologia esistente per le operazioni di verifica.



